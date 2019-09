La industria rafaelina permanece estancada Locales 02 de septiembre de 2019 Redacción Por La dinámica industrial rafaelina de los últimos 6 años ha mostrado signos de estancamiento, con un desaceleramiento en la creación de empresas y un retroceso en la generación de empleo.

En Rafaela, entre los años 2012 y 2018 se registraron más aperturas que cierres de empresas, incrementándose el total de establecimientos industriales de la ciudad, pasando de 496 a 540 unidades, según se desprende de la cuarta edición del Censo Industrial elaborado por el Instituto de Capacitación y Estudios para el Desarrollo Local (ICEDeL). De todos modos, otra conclusión del relevamiento presentado hace menos de dos semanas en el Municipio es que si bien hay más industrias, emplean menos trabajadores: en efecto la mano de obra ocupada por las firmas industriales retrocedió un 0,9% en el período.

De acuerdo a esta radiografía del sector, se mostró una disminución en la cantidad de empresas "tradicionales" que exportan: paso del 46 a 43. Otro dato resultante del censo -una herramienta clave para el diseño e implementación de políticas públicas- es que persiste un fuerte entramado de micro, pequeñas y medianas empresas (el 98,5% de las empresas se incluyen en esta categoría), aunque el grueso del empleo y la facturación se sigue concentrando en un grupo de no más de 50 industrias de mayor relevancia.

Asimismo, se evidencia que la ocupación industrial responde a una lógica de género: solo el 8,4% de los puestos de trabajo son ocupados por mujeres y, sobre el total de empresas locales, el 68,2% no posee mujeres en su estructura de personal actual. "Lamentablemente, en la comparación con el censo anterior (2012) los indicadores han empeorado: en ese momento, los puestos ocupados por mujeres superaban el 16% y la empresas que no empleaban personal femenino era del 48,8%", subraya el estudio.

Respecto a la incorporación de personal, en el bienio 2016-2017, el 14,3 % de las empresas ha incorporado personal, siendo un porcentaje levemente superior a la proporción de empresas que han reducido su dotación de planta (11,8%). Más de la mitad de ingresos efectivos en este periodo han sido jóvenes menores de 25 años, lo cual refleja la posición relevante del sector industrial para el abordaje de políticas de fomento del empleo juvenil. Distinta es la situación de los mayores de 45 años, ya que menos del 5% de los puestos de trabajo creados en el período han sido ocupados por personas adultas.

En tanto, en tiempos de cambio marcado por el crecimiento de la economía del conocimiento, el 4to. Censo de Empresas de Software y Servicios Informáticos refleja que el sector en Rafaela se encuentra integrado por 52 empresas, cuya facturación global asciende a USD 8,5 millones. Además, por su relevancia, el sector ya ocupa el tercer lugar entre los sectores con mayores presencias en la industria local. Cabe agregar que el sector de Software y Servicios Informáticos (SSI) está conformado a nivel nacional por más de 5.000 empresas que en su conjunto emplean a más de 100 mil trabajadores calificados.