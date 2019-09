Macri no asistirá a la celebración de la UIA Locales 02 de septiembre de 2019 Redacción Por Leer mas ...

El presidente Mauricio Macri no asistirá hoy al festejo por el Día de la Industria que la UIA organizó en su sede de Avenida de Mayo de la Ciudad de Buenos Aires a partir del mediodía. Quien sí participará del evento será el ministro de Producción, Dante Sica, en momentos de fuerte molestia y preocupación del sector industrial por la situación económica que atraviesa el país, con fuerte caída de la actividad e impacto sobre el empleo.

Macri se comunicó pasado el mediodía del domingo con los organizadores y adujo "problemas de agenda", pero claramente su ausencia se debe al difícil contexto económico, que llevó al Gobierno a tomar una serie de medidas de control cambiario.

Esta decisión era esperada por los industriales y, para algunos, representa "un alivio", ya que hay una profunda molestia con el Gobierno de parte de varios sectores que integran la central fabril. "Ya con lo que pasó el viernes, nos imaginábamos que no vendría. Y es razonable en medio de todo el contexto actual. ¿Qué puede venir a decirnos a los industriales?", razonó uno de los vicepresidentes de la institución según publicó Infobae.

Durante la reunión del martes del comité ejecutivo, en la que los directivos recibieron a varios economistas para discutir y compartir visiones sobre la situación política y económica, a los empresarios les quedó claro que no habría otra opción que el control cambiario. Ya había arrancado la salida de dólares del sistema y esa tendencia fue profundizada durante la semana.

Además de Sica, también están invitados al ágape otros ministros, como Guillermo Dietrich, de Transporte, así como referentes políticos y económicos de la oposición. El candidato a presidente del Frente de Todos, Alberto Fernández, fue invitado pero estará de viaje ya que ayer partió rumbo a España. En su lugar, podrían asistir algunos economistas del espacio, como Matías Kulfas, Cecilia Todesca y Ariel Schale, entre otros, quienes seguramente serán el foco de atención de los industriales, ya que representan al Frente que tiene más chances de ser gobierno en diciembre.

La Unión Industrial Argentina tenía previsto debatir con los consejeros de las provincias -hay en total 250- un

documento que establece los ejes de su propuesta para presentar a los candidatos en el marco de la campaña

electoral, según El Cronista. El documento tiene cuatro dimensiones, una más enfocada en cuestiones macroeconómicas como la previsibilidad cambiaria, el nivel de las tasa de interés y el fomento de exportaciones. Hay un segundo capítulo orientado a la agenda de competitividad de la industria, con foco en el costo logístico, la infraestructura y políticas para la inserción internacional. El tercer eje está dedicado a las necesidades de las pymes y las economías regionales, y por último, el análisis de la agenda más vinculada a la innovación y tecnología, y lo que se conoce como Industria 4.0.