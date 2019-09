La mayoría se preocupa por la alimentación de los más chicos Información General 02 de septiembre de 2019 Redacción Por Leer mas ...

Nueve de cada 10 personas se preocupan por lo que comen los más chicos, según lo determinó una encuesta que además reveló que el 80% coincide en que no hay demasiada información sobre la obesidad infantil. Tras la realización de la encuesta, la consultora de investigación de mercado, TrialPanel, determinó que el 94% de las personas entrevistadas afirmó estar preocupada por el hábito de alimentación que tienen los niños y las niñas.

El estudio se realizó con el objetivo de conocer cuán importante es al interior de las familias mantener una alimentación saludable e inculcar ese hábito. Si bien casi la totalidad de las personas entrevistadas consideró importante promover costumbres de alimentación saludable, y 8 de cada 10 afirmó que sus hijos tienen una alimentación saludable y balanceada; el 80% coincidió en que no hay demasiada información sobre una problemática que afecta a nuestro país y al mundo, como lo es la obesidad infantil.

El estudio fue realizado sobre una base de 1130 casos, de hombres y mujeres, mayores de 18 años, de todos los niveles socioeconómicos, residentes en la Ciudad de Buenos Aires, el Gran Buenos Aires y en las principales plazas del país.

En la encuesta se consultó también sobre la importancia que los productos tengan en sus envases información nutricional, y en ese sentido, los tres ítems más valorados por las personas fueron los ingredientes de los alimentos, su valor nutricional, y las grasas trans más el sodio que contienen.

Según TrialPanel, con respecto a este último punto, y considerando que en el país se consume más del doble de sal recomendada por día, a 6 de cada 10 personas le interesó (mucho o bastante) saber cuánto sodio está consumiendo.

Sin embargo, el 65% afirmó agregarle sal a sus comidas cuando cocina, el 50% dijo probarla y si falta le agrega, el 40% directamente no agrega sal, y un 6% dijo no probarla y está seguro de que le faltará, entonces le agrega sal antes de probarla.