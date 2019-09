Arranca el Clausura Deportes 01 de septiembre de 2019 Redacción Por FEMENINO

Este domingo se pondrá en marcha el torneo Clausura del torneo de fútbol femenino de Liga Rafaelina de Fútbol. En nuestra ciudad, en cancha de Ben Hur, jugarán: 9 de Julio vs Def. de Frontera (12 hs) y Ben Hur vs Arg. Vila (13.30 hs). En Sunchales, estadio de Libertad, se presentarán Sportivo Norte vs Atlético de Rafaela (10.30 hs) y Dep. Libertad vs La Hidráulica (12 hs).

En el Apertura se consagró campeón la ‘Crema’, y para esta segunda rueda se suma el Deportivo Libertad.