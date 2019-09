Se cierra la sexta Deportes 01 de septiembre de 2019 Redacción Por Los líderes, 9 de Julio y Ferro, juegan de local ante Libertad y Talleres, respectivamente. En barrio Italia se jugará el clásico entre Quilmes y Peñarol.

FOTO ARCHIVO EN EL GIULIANI. / Argentino Quilmes recibe a Peñarol en el clásico.

Este domingo se disputará el grueso de encuentros correspondientes a la sexta fecha del torneo Clausura de Primera A que se puso en marcha en la noche del viernes con la goleada en el adelanto por 6-1 de Brown ante Deportivo Tacural.

Los líderes, 9 de Julio y Ferrocarril del Estado, jugarán de local ante Libertad y Talleres, respectivamente. El juego que se destaca es el clásico que disputarán en el Agustín Giuliani, Argentino Quilmes y Peñarol.

Todos los encuentros de este domingo: 13hs Atlético de Rafaela vs Florida de Clucellas (Silvio Ruiz), 9 de Julio vs Deportivo Libertad (Sebastián Garetto), Deportivo Ramona vs Ben Hur (Ariel Gorlino), Ferrocarril del Estado vs Talleres de María Juana (Mauro Cardozo); 15.30hs: Unión de Sunchales vs Sportivo Norte (Franco Ceballos), Argentino Quilmes vs Peñarol (Rodrigo Pérez).



Posiciones en Reserva: Ben Hur 12, puntos; Sportivo Norte 12; Ferrocarril del Estado 11; Arg. Quilmes 10; Atlético de Rafaela 9; Unión 8; Brown 8; Peñarol 7; Florida de Clucellas 7; Dep. Libertad 6; 9 de Julio 5; Talleres (MJ) 3; Dep. Ramona 3; Dep. Tacural 0.



PRIMERA B



Este domingo se disputará la segunda fecha del torneo Clausura de la Primera B. Certamen que ya tiene un juego disputado en el adelanto del viernes, con la victoria de Argentino Vila por 4-3 ante Argentino de Humberto, por la Zona Note.

El programa para la jornada de hoy: Zona Norte: 13hs Sp. Roca vs Moreno (Guillermo Vacarone), Independiente Ataliva vs Independiente San Cristóbal (Roberto Franco), Tiro Federal vs. Dep. Bella Italia (Guillermo Tartaglia). Zona Sur: Atlético Esmeralda vs Dep. Josefina (Leandro Aragno), La Hidráulica vs Bochazo (Gonzalo Hidalgo), Atlético María Juana vs Sp. Santa Clara (Javier Simoncini), Sp. Libertad EC vs San Martín (Ángelo Trucco).



PRIMERA C



El torneo Definición de la Primera C pondrá en disputa en la jornada de hoy su tercer capítulo. A las 16hs: San Isidro vs Dep. Susana (Sergio Romero), Sp. Aureliense vs Belgrano (Claudio González), Juventud Unida vs Def. de Frontera (José Domínguez).