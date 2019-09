El Peque está en octavos Deportes 01 de septiembre de 2019 Por Sergio Boschetto Enfrentará en esa instancia a A. Zverev

FOTO S.B. D. SCHWARTZMAN

(Especial para LA OPINION, desde Nueva York). - Calor agobiante, gran afluencia de espectadores para colmar los estadios, las canchas y las calles del complejo. Dentro de este clima, Diego Schwartzman sigue dejando buenas sensaciones, jugando un buen tenis, se lo ve seguro, rápido y lúcido. Le ganó a D. Sandgren 6-4, 6-1 y 6-3 instalándose por méritos propios en octavos de final, el rival será un duro hueso de roer, el alemán Alexander Zverev, N° 6 del mundo.

Como en los anteriores encuentros, no tuvo demasiados problemas para doblegar al estadounidense, más allá que el partido tuvo pasajes de paridad, con buenos tiros desde la base. Lo que viene seguramente será una barrera más exigente, en la jornada del lunes tendrá que batallar con el 6 del mundo y uno de los llamados a llegar a la cima del tenis, esto será cuando se vayan los tres fantásticos.

Domingo, juegan los candidatos: Roger Federer vs. David Goffin, abriendo la jornada en el Arthur Ashe y en el cierre, Novak Djokovic vs. Stan Wawrinka. También juega Serena Williams. En la jornada de ayer hubo interesantes cruces, con tenis de alto vuelo.

Partidos de alto voltaje: En el Grandstand, antes del choque de Schwartzmann/Sandgren midieron fuerzas John Isner vs. Marin Cilic, fue un match donde prevalecieron los potentes servicios, prevaleció el croata Cilic 7-6, 3-6, 7-6 y 6-4, ya ganador aquí en el 2014. En el Louis Armstrong Stadium Alexander Zverev (6) tuvo que batallar más de la cuenta para sacarse de encima a Aljaz Bedene (SLO) en cuatro reñidos sets 6-7, 7-6, 6-3 y 7-6.

Rafa, sin problemas: verlo jugar al mallorquín, pareciera que es imposible que pueda perder, fundamentalmente con rivales que están muchos escalones abajo, en calidad y ranking, a decir verdad solo hay dos que están en su mismo nivel. Ayer enfrentó a H. Chung (KOR), lo fue demoliendo un poco en cada game, sacándole energías, devolviendo todo lo que el asiático tiraba, siempre la bola volvía más complicada, el español le imprime un ritmo colosal, empieza y termina de igual manera, el resultado lo dice todo: 6-3, 6-4 y 6-2.

Jornada de dobles: Con buenos resultados para los argentinos, ganaron Mayer/Sousa y Zeballos/Granollers, en tanto fue derrota para la pareja de Londero/Berankis. Tuvieron que trabajar un poco los colombianos, hoy números 1 del mundo, pero salieron airosos y siguen en carrera.