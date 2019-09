Cambia de rumbo y se fortalece el Dorian Internacionales 01 de septiembre de 2019 Redacción Por EL HURACAN PODRIA GOLPEAR A CAROLINA

FOTO AFP IMAGEN SATELITAL. El huracán Dorian es "extremadamente peligroso".

MIAMI, Estados Unidos, 1 (AFP-NA). - El huracán Dorian cambió de rumbo levemente ayer, poniéndose en camino de golpear a Carolina del Norte y Carolina del Sur en lugar de Florida, que quedaría parcialmente fuera de peligro, después de pasar por las Bahamas.

Los meteorólogos aseguran que Dorian alcanzó una categoría extremadamente peligrosa.

"Hubo un cambio notable durante la noche en el pronóstico de #Dorian después del martes. Cabe destacar que la nueva ruta pronosticada no excluye que Dorian toque tierra en la costa de Florida, ya que grandes porciones de la costa permanecen en el cono de la incertidumbre", dijo el Centro Nacional de Huracanes (NHC) a través de Twitter.

Dorian, considerado "un huracán categoría 4 extremadamente peligroso", seguirá avanzando hacia el oeste durante el fin de semana, pero se pronostica que gire rumbo al norte, hacia Carolina del Sur y Carolina del Norte, a medida que se acerque a la costa este de Florida el lunes, dijo el centro.

En tanto, Hubert Minnis, el primer ministro de Bahamas, advirtió a los ciudadanos que afrontarán un "huracán poderoso y potencialmente mortal" e instó a desalojar el área, teniendo en cuenta que hoy podría llegar al noroeste de la isla.

Los vientos se han intensificado a casi 240 km/h, con ráfagas incluso más veloces, según una actualización del NHC en la tarde del sábado, con lo que el huracán está próximo a alcanzar la categoría 5, la máxima de la escala Saffir Simpson.

Minnis dijo en una conferencia de prensa el viernes que la tormenta era potencialmente fatal y advirtió que "están ante un gran peligro, por lo que recomiendo que no pongan sus vidas y la de sus seres queridos en un riesgo innecesario".

"No sean tontos intentando afrontar este huracán; el precio que pueden pagar por no evacuar es su vida", insistió el mandatario.

Con la ruta de la tormenta aún incierta, los residentes costeros de Florida no tienen órdenes de evacuación pero se abastecen de alimentos, agua y otros suministros, preparándose para abandonar eventualmente sus hogares.

El gobernador Ron DeSantis, de Florida, urgió a los residentes a "prepararse para un evento de varios días".