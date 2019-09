Aníbal lo cuestionó a Lombardi Nacionales 01 de septiembre de 2019 Redacción Por Leer mas ...

BUENOS AIRES, 1 (NA). - Aníbal Fernández cuestionó la decisión del titular del Sistema Federal de Medios y Contenidos Públicos, Hernán Lombardi, de apurar una licitación por seis millones de dólares para un stand en una exposición en Dubai, para 2020.

"Despilfarro: Lombardi quiere un stand en una feria de Dubai por 6 millones de U$S", comenzó afirmando el ex jefe de gabinete de Cristina Fernández de Kirchner.

"Mientras este siniestro personaje -por Lombardi- dilapida tamaña cifra, los medios públicos siguen con paritaria 0, despidos y destrucción de lugares de trabajo", completó Aníbal Fernández.

El viernes se supo que Lombardi apuró el llamado a licitación para un stand argentino en la "Expo Dubai 2020", con un precio de contratación de seis millones de dólares, según se publicó en el Boletín Oficial.

"Apoyo a la participación de Argentina en la Expo Dubai 2020. Licitación internacional para la Adquisición llave en mano del Pabellón Argentino en 2020 Dubai Expo: Connecting minds, Creating the Future'", se anunció en el Boletín Oficial.

Además, se especifica que el "precio total contratación es de dólares estadounidenses seis millones ciento noventa y dos mil cuatrocientos veintiocho (USD 6.192.428)".