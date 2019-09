San Lorenzo es líder Deportes 01 de septiembre de 2019 Redacción Por Leer mas ...

Un rato de buen fútbol en la primera parte le bastó a San Lorenzo para vencer 2 a 1 a Unión de Santa Fe en el estadio Pedro Bidegain, por la quinta fecha de la Superliga. El local se puso adelante en el marcador con goles de Ángel Romero, de cabeza a los 2 minutos, y de Bruno Pitton, a los 19, pero Ezequiel Bonifacio descontó a los 39, todos en el primer tiempo.

Con este resultado, San Lorenzo se aseguró quedar como puntero de la Superliga y podría estar en soledad si Boca no le gana hoy a River. Unión terminó con nueve hombres por las expulsiones, ambas por doble amarilla, de Damián Martínez y Jonathan Bottinelli, a los 36 y 37 minutos del complemento, respectivamente.



GANO RACING

Un respiro para la Academia. Anoche le ganó a Godoy Cruz como local por 3 a 1 con goles de Darío Cvitanich, Lisandro López y Diego González, a los 32, 43 y 47, todos del primer tiempo, mientras que Santiago García había igualado transitoriamente para el Tomba a los 38.



DIO LA NOTA

Patronato de Paraná derrotó con absoluta justicia a un descolorido Independiente por 1 a 0, al cabo de un intenso encuentro disputado ayer en el estadio "Presbítero Bartolomé Grella", en el marco de la quinta jornada de la Superliga. Lautaro Comas, a los 35 minutos de la primera etapa, le dio el triunfo al elenco mesopotámico.



LOBO SIN DT

Argentinos Juniors supo sacarle el mayor provecho a lo poco que generó y hundió un poco más a Gimnasia y Esgrima La Plata en la tabla de posiciones, al vencerlo por 1 a 0, en el partido disputado en La Paternal. El "bicho" lo ganó con el gol de Mateo Milijevic a los 11 minutos del primer tiempo, que le permite además sumar 9 puntos, mientras que el "lobo" se hunde en la tabla de posiciones y en la de los promedios, en ambas en la última posición. Por ello tras el partido renunció el entrenador Darío Ortiz. El equipo platense terminó con diez hombres por la expulsión de Khalil Caraballo, a los 27 minutos del complemento.

Hoy juegan también: a las 11 Atlético Tucumán vs. Arsenal y Colón vs. Central; a las 13.15 Newell's vs. Huracán y Talleres vs. Aldosivi.