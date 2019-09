Camioneta SUV se incrustó en ingreso a maxiquiosco Policiales 01 de septiembre de 2019 Redacción Por PASADO EL MEDIODIA DE AYER EN BARRIO SAN MARTIN

Siendo las 13:00 de la víspera un inusual accidente de tránsito se produjo en la intersección de calles Dante Alighieri y Falucho de nuestra ciudad, donde una camioneta SUV Toyota SW4 de color gris, literalmente se “incrustó” en la puerta de ingreso de un maxiquiosco ubicado en esa transitada esquina del corazón de barrio San Martín.

El conductor del vehículo Toyota SW4 –que tendría caja automática- fue identificado como Arnoldo Ferrero, de 65 años, domiciliado sobre calle Dante Alighieri a pocas cuadras del lugar del accidente, quien fue trasladado por SIES 107 sin lesiones al hospital Jaime Ferré para un control.

Según información oficial en manos de este medio, aparentemente el conductor se habría descompensado perdiendo el control de la camioneta y colisionando contra la pared del local comercial "StopShop" e ingresando dentro del mismo con el vehículo.

Afortunada e increíblemente, a raíz de lo sucedido no hubo personas lesionadas, ya que a esa hora no había clientes y en el interior del comercio había dos empleadas aunque se encontraban en otra zona del local.

Actuó en el lugar personal de la Comisaría 2ª por razones de jurisdicción, GUR y Protección Vial y Comunitaria de la Municipalidad local.



INCENDIO DE

CASILLA RODANTE

Una casilla rodante que se hallaba estacionada en el barrio Martín Fierro, más precisamente en calle Simón de Iriondo al 1300, se incendió en la tarde de ayer, quemándose todo lo que había en su interior –se mencionaba una heladera, cama y muebles-.

Al parecer su propietario estaba preparando el trailer para asistir a una competencia automovilística y se hallaba soldando el chasis cuando el fuego alcanzó materiales inflamables que había en el lugar.

Además de la colaboración de vecinos, Bomberos Zapadores dominaron las llamas, en un hecho donde no hubo heridos y se contó con la colaboración de la Guardia Urbana y personal policial.



OTRO ACCIDENTE

CON LESIONADOS

El viernes último, en intersección de Av. Luis Maggi y Av. Zóbboli de esta ciudad de Rafaela, ocurrió un accidente de tránsito.

Fueron partícipes un automóvil Renault Clio conducido por una joven de 28 años quien iba acompañada por una mujer de 59 años y dos menores de 1 y 2 años; y una motocicleta Honda CG Titán 150 c.c. guiada por un joven de 21 años.

A raíz de dicho suceso el conductor del vehículo de menor porte resultó con lesiones graves.

Asistieron al lugar del hecho personal del servicio de emergencias 107 y de la Comisaría N° 13.



MURIO AL CHOCAR

GARITA EN RUTA 19

En la tarde de ayer se produjo un fatal accidente de tránsito sobre la ruta nacional 19, en el vecino departamento Las Colonias.

A la altura del kilómetro 17 de la ruta nacional 19, uniformados de la Policía de Seguridad Vial de la Provincia constataron la muerte de un automovilista, tras chocar una garita.

Ocurrió cuando un Peugeot 206 al comando de Sergio Adrián Cóceres, de 44 años y domicilio en la calle 6 al 1500 en la ciudad de Sauce Viejo, embistió con suma violencia la edificación antes mencionada.

Al lugar también acudieron Bomberos Voluntarios de San Agustín y de Franck, junto a personal policial del Destacamento Nº 8 de Las Tunas, y ambulancias del 107 y del SAMCo de San Agustín.



INCENDIO EN

BELLA ITALIA

Un incendio en pasturas de zona rural de Bella Italia, de importantes dimensiones, tuvo lugar en la tarde de la víspera. El humo podía observarse desde distintos puntos de nuestra ciudad de Rafaela.

Trabajaron en el lugar personal de Bomberos Zapadores de la UR V y de Bomberos Voluntarios, que valientemente se dedicaron a sofocar las llamas en un lugar de difícil acceso por sus condiciones naturales.