"Había cosas que no sabíamos", reconoció el funcionario Avelluto

BUENOS AIRES, 1 (NA). - El secretario de Cultura de la Nación, Pablo Avelluto, reconoció que se cometieron muchos errores en estos casi cuatro años de gestión de Cambiemos, señalando que "había cosas que no sabíamos".

"Cometimos miles de errores, había cosas que no sabíamos", sentenció el funcionario, en una entrevista con La Nación Más.

"Creímos que era más fácil, que sólo porque no estuvieran ellos -por el kirchnerismo- iban a venir las inversiones", agregó el exministro.

Avelluto, en sintonía con el presidente Mauricio Macri y algunos miembros de su Gabinete, interpretó que "la situación económica actual tiene como principal responsable al candidato a presidente por el Frente de Todos, Alberto Fernández".

"Los vaivenes de la economía que estamos pasando obedecen a la irresponsabilidad de las declaraciones y movimientos políticos de Alberto Fernández", subrayó.

De esa manera, el responsable del área de Cultura de la Nación, fijó su posición respecto de la compleja actualidad que está viviendo el Gobierno nacional como consecuencia de la delicada situación económica.

Al igual que otros funcionarios del oficialismo, confió en "poder dar vuelta el resultado de las PASO, y si bien somos conscientes que no será una tarea sencilla, mantenemos intactas nuestras expectativas".