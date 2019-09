El endeudamiento de las fórmulas presidenciables Nacionales 01 de septiembre de 2019 Redacción Por Leer mas ...

BUENOS AIRES, 1 (NA). - El endeudamiento del país es uno de los principales temas de la campaña electoral y tres postulantes trasladan a sus economías personales el criterio de no tomar deuda, ni con entidades bancarias ni con tarjetas de crédito.

Según las consultas que realizó NA a la Central de Deudores del Banco Central, de los 12 integrantes de las fórmulas presidenciales que competirán en las elecciones generales del 27 de octubre sólo tres no tienen deudas registradas, mientras que el resto obtuvo préstamos personales o realizó consumos con tarjetas de crédito.

En esa base de datos figura que el binomio del Frente de Todos, Alberto Fernández y Cristina Kirchner, y la postulante a vicepresidenta por el Frente Nos, Cynthia Hotton, no cuentan al día de la fecha con saldo deudor en ninguna entidad.

Por su parte, el presidente Mauricio Macri obtuvo financiamiento por parte del Banco Galicia y aún posee pendiente de pago 47.000 pesos, mientras que su compañero de fórmula en Juntos por el Cambio, Miguel Angel Pichetto, está en la misma situación, pero con el Banco Santander Río, por un monto de 15.000 pesos.

En tanto, el candidato a Presidente por Consenso Federal, Roberto Lavagna, registra una deuda por 132.000 pesos con el Banco Santander Río y por 2.000 con la reconocida tarjeta de crédito American Express. Su compañero de fórmula y gobernador de Salta, Juan Manuel Urtubey, sólo debe 6.000 pesos al Banco Macro.

Un total de 80.000 pesos es el pasivo que tiene el postulante de Unite, el economista liberal José Luis Espert, con el BBVA Banco Francés, así como su candidato a vicepresidente, Luis Rosales, registra compromisos por 157.000 pesos con American Express y 5.000 con el Banco Galicia.

A diferencia de Hotton, el aspirante a la Casa Rosada por el Frente Nos, Juan José Gómez Centurión, posee un total de 633.000 pesos en deudas, aunque una de ellas está en situación 2 y tiene un "seguimiento especial": se trata de un pasivo por 105.000 pesos que tiene con el Banco Ciudad. Además, también adeuda 399.000 pesos al Banco Galicia; 88.000 al Banco Hipotecario y 41.000 al Banco Nación.

Finalmente, el candidato presidencial por el Frente de Izquierda-Unidad, Nicolás del Caño, tiene sólo un pasivo de 2.000 pesos con el Banco Nación, a diferencia de su compañera de fórmula, Romina del Plá, cuyo endeudamiento asciende a 637.000 pesos.