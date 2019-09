CRAR sufrió una derrota ajustada ante La Salle Deportes 01 de septiembre de 2019 Redacción Por RUGBY

FOTO DIARIO UNO DE SANTA FE NO ALCANZO./ El Verde reaccionó en el segundo tiempo, pero no fue suficiente.

CRAR no puede ganar en la Reclasificación A y se le complican las chances de lograr la permanencia en la Elite del Torneo Regional del Litoral para 2020. El equipo rafaelino perdió este sábado ante La Salle por 26 a 25 en Cabaña Leiva, en un partido donde fue superado en el primer tiempo pero que, a diferencia de encuentros anteriores, mostró una buena reacción en los segundos 40 minutos. Pero el local pudo sacarlo adelante con lo justo.

Así, quedan tres fechas por delante donde el Verde tendrá que ganar y si es posible con bonus para tratar de quedar entre los cuatro primeros.

Los puntos rafaelinos fueron a través de los tries de Tomás Lavalle y Santiago Kerstens, un try penal, dos penales y una conversión de Pablo Villar.

Esta es la síntesis:



LA SALLE 26 - CRAR 25.

La Salle Jobson: Juan Zanotti, Valentín Zabczak e Ignacio Cassettai; Francisco Alvarez y Javier Segado; Tomás Cosentino, Emilio Venanzi y Leandro Tacca; Franco Lanteri y Bruno Micocci; José Lorefice Matías Moreno, Martín Visuara, Federico Venanzi y Alejandro Benítez. Entrenador: Diego Coronel.

CRAR: Matías Rocchi, Jonatan Viotti y Gastón Zbrun; Federico Davicino y Franco Davicino; Facundo Aimo, Manuel Mandrille y Mariano Ferrero; Maximiliano Bertholt y Pablo Villar (c); Ricardo Brown, Gino Catán, Guillermo Brown, Tomás Lavalle y Santiago Kerstens. Entrenador: Cristian Martino.

Primer tiempo: 18´penal Martín Visuara, 25´ penal Visuara, 30´ try Cassettai convertido por Visuara, 41´ penal Visuara.

Segundo tiempo: 2´penal Villar, 11´ try Tomás Lavalle, 23´ penal Visuara, 30´ penal Villar, 32´ try penal (LS), 34´ try Santiago Kerstens convertido por Villar, 40´ try penal (CRAR).

Cambios en La Salle: Fabio Barreto x Matías Moreno, José Mascherpa x Federico Venanzi, Guido Micocci x Lanteri, Juan Cruz Hadad x Tacca, Ángel Díaz x Emilio Venanzi, Juan Pablo Iglesias x Bruno Micocci.

Cambios en CRAR: Martín Zegaib x Jonatan Viotti, Nicolás Imvinkelried x Guillermo Brown. Incidencias: Pt: 29´ amarilla Franco Davicino, 38´ amarilla Javier Segado, 39´ amarilla Manuel Mandrile.



LOS OTROS RESULTADOS

Cuarta fecha: Rowing 26 - Provincial 21; Estudiantes 29 - Universitario de Rosario 30 y Universitario de Santa Fe 22 - Los Caranchos 18.

Posiciones: Universitario de Rosario 20 puntos; La Salle y Rowing 13; Provincial 10; Universitario de Santa Fe 9; Estudiantes 8; Los Caranchos 6 y CRAR 2.

Próxima fecha (5ª): Estudiantes vs. Universitario de Santa Fe; Universitario de Rosario vs. Rowing; Provincial vs. La Salle y CRAR vs. Los Caranchos.