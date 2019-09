Argentina tuvo un cómodo debut Deportes 01 de septiembre de 2019 Redacción Por Leer mas ...

FOTO NA BUENA PRODUCCION./ Una de las anotaciones de Luis Scola.

WUHAN, 1 (AFP-NA). - La Selección argentina de básquetbol cumplió con los pronósticos y superó cómodamente a Corea del Sur por 95 a 69 en su debut en el Mundial de China, en un partido que jugaron en la ciudad de Wuhan. Como anteriormente España, Serbia e Italia, la Albiceleste hizo gala de su favoritismo y no dio ninguna chance a sus rivales surcoreanos, hundidos ahora en lo más bajo de la clasificación del grupo B. Argentina, por su parte, adelanta a Rusia y con dos puntos encabeza la llave. Los rusos habían ganado unas horas antes a Nigeria por un apretado 82-77.

El armador Nicolás Laprovittola, flamante MVP del campeonato español tras su gran temporada en el Joventut de Badalona, lo que le ha llevado a ser fichado por el Real Madrid, fue el máximo anotador de su selección con 17 puntos en menos de 20 minutos. Se destacaron a su vez el alero madridista Gabriel Deck (12 unidades) y el incombustible veterano Luis Scola. El ala-pivote de los Shanghai Sharks, de 39 años, aportó 15 puntos y 9 capturas en 21 minutos de juego, perfectos para ir ganando rodaje con vistas a los eventuales partidos eliminatorios.

Pese a la victoria argentina, el máximo anotador del encuentro fue el surcoreano (nacionalizado) Guna Ra, que consiguió 31 puntos, casi la mitad del total de su equipo, y 15 rebotes. El camino ha comenzado de la mejor manera para los entrenados por Sergio Hernández, que quieren desquitarse de su anterior actuación mundialista, cuando fueron barridos en octavos de final en España-2014 por Brasil (65-85).

Tampoco salieron contentos de su papel en Rio-2016, donde no pudieron plantar cara a la poderosa Estados Unidos en cuartos de final (75-108). El Mundial es el segundo torneo internacional que juega la Albiceleste en este agosto, después de proclamarse campeona de los Juegos Panamericanos de Lima a principios de mes contra Puerto Rico (84-66).

El segundo partido será ante Nigeria, el lunes a las 5.30 AM.