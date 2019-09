Intendentes del PJ no descartan ir a la Justicia por deudas de la Provincia

Con un documento bajo el título "Nos siguen pegando abajo", los intendentes y presidentes comunales del Partido Justicialista santafesino reiteraron su enorme preocupación por el deterioro de las finanzas de los municipios y comunas y exigieron, nuevamente, que la Provincia transfiera las partidas adeudadas en concepto del Fondo de Obras Menores. También se quejan de la "discriminación política" por parte del gobernador, Miguel Lifschitz y de la "falta de coherencia" de su gestión.

Tras el encuentro del miércoles pasado en la sede del PJ en Santa Fe, al que asistió el intendente rafaelino Luis Castellano entre tantos otros, se divulgó una declaración para informar a los "ciudadanos y ciudadanas" sobre esta crítica situación que atraviesan los estados locales.

Es que la crisis económica no solo pone en jaque al Gobierno nacional que dispuso en forma unilateral la postergación de los pagos de la deuda y abrir una negociación con el FMI, sino que también enciende todas las alarmas en los gobiernos provinciales, municipales y comunales. Al mismo tiempo, golpea con fuerza a los hogares y a todos los sectores productivos que advierten como crece la incertidumbre, reclaman medidas urgentes para frenar el desconcierto mientras buscan resistir.

"Quienes representamos al Partido Justicialista desde nuestras gestiones como Intendentes y Presidentes Comunales, acompañados de nuestras autoridades partidarias, nos vemos bajo la obligación de comunicarle a los ciudadanos y ciudadanas de la Provincia de Santa Fe la situación que atraviesan nuestras instituciones como producto de la discriminación política (en relación a las comunas afines a su color político), y falta de coherencia en la acción a la que hemos sido sometidos durante años por parte del Gobierno provincial, hoy representado por Miguel Lifschitz", subraya el documento.

Los jefes de municipios y comunas peronistas lamentaron que "que a pesar de que en nuestra Provincia cuenta con una Ley de Fondo para Obras Menores (N° 12385), el Gobierno de Lifschitz adeuda este fondo a muchos de nuestros municipios y comunas desde el año 2016 y hasta el 2019 inclusive". En este sentido, señalan que "esta deuda nos impide, a pesar de los innumerables esfuerzos que hacemos desde las administraciones locales, poder realizar las obras y conseguir el equipamiento necesario para desarrollar nuestras gestiones de manera normal y de cara a las necesidades de cada uno de los vecinos y vecinas".

El documento, que también cuenta con el respaldo del Consejo Ejecutivo Provincial del PJ, aclara que "esta deuda es un incumplimiento de la Ley por parte del Gobierno del Frente Progresista Cívico y Social, y un déficit del Gobierno de Lifschitz con los santafesinos". Además, sostiene que "si bien estamos de acuerdo con los reclamos que el gobernador Lifschitz eleva a los medios de comunicación respecto de la deuda que la Nación tiene con nuestra provincia y los perjuicios que las modificaciones impositivas propuestas por Macri tienen sobre Santa Fe, no podemos dejar de lado las contradicciones que subyacen de sus palabras".

"El gobierno socialista-radical no solamente no cumple con la Ley de Obras Menores (N° 12385 construcción de obras y adquisición de Equipamiento y Rodados, para municipios de Segunda Categoría y Comunas ), sino que también incumple con varias de las obras que hemos propuesto y presupuestado en el marco de la Ley N °13 751, que nos permitiría pavimentar y mejorar nuestras localidades; pero, a pesar de que hemos cumplido con nuestro trabajo en tiempo y forma, presentando cada uno de los presupuestos y proyectos; ha pasado más de un año desde dichas presentaciones y aun el gobierno provincial no ha desembolsado las inversiones pertinentes" plantean los intendentes y presidentes comunales peronistas en un crítico documento dirigido en parte a Lifschitz pero que tiene como objetivo "poner al tanto a la gente de cada una de nuestras comunidades" de la situación.

Asimismo, el grupo de mandatarios locales indican que "la devaluación, el contexto económico-social, y el paso del tiempo para cumplir con estas obras por inacción del gobierno provincial nos obligan a re-presupuestar cada uno de estos proyectos, por tal motivo entendemos que el trato que el gobernador Lifschitz exige al Gobierno Nacional, no se traduce en el trato que el mismo les da a los municipios y comunas de Santa Fe".

En el tramo final de la declaración, consideran "fundamental que cada uno de nuestros vecinos y vecinas estén al tanto de esta situación, y que además sepan que estamos exigiendo al Gobierno provincial que cumpla sus obligaciones, aquellas que han asumido con ustedes, sus ciudadanos, a través de quienes los representamos". "Es necesario que Lifschitz y su equipo abonen las deudas a los municipios y comunas con anterioridad al 10 de diciembre y de no ser así, que arrojen claridad sobre el vaciamiento financiero en el que dejan a nuestras instituciones y a la Provincia, porque resulta doloroso para cada uno de nosotros y nosotras vernos imposibilitados a efectivizar nuestras gestiones por estos motivos".

Por último, intendentes y jefes comunales del PJ advirtieron que están dispuesto a "agotar las vías judiciales, como alternativa legitima para reclamar ante el Gobierno provincial lo que pertenece a los ciudadanos y ciudadanas de Santa Fe". Las finanzas de la Provincia tampoco atraviesan su mejor momento: tan solo en el primer semestre el déficit rondó los 10 mil millones de pesos. Y todo tiende a empeorar si se tiene en cuenta el informe presentado el jueves por funcionarios provinciales ante los gremios estatales en el marco de la discusión por la cláusula gatillo para actualizar los salarios por inflación.