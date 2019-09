Bombero de San Jorge viaja al Amazonas: "me siento orgulloso"

El Sistema Nacional de Bomberos Voluntarios está “en alerta amarillo” por los incendios en la Amazonia y se pusieron a disposición “360 bomberos” de los cuales viajarán 20 de las provincias de Córdoba y Santa Fe la semana próxima a esa región del Brasil, afirmó Gustavo Nicola, titular de la Coordinación Única de Operación (CUO) de Bomberos Voluntarios. Algunos ya lo hicieron y otros miran el teléfono de manera permanente para acatar la orden, alistarse y viajar

Es el caso de Rubén Barraud, bombero voluntario de la ciudad de San Jorge, confirmó que estará viajando en las próximas horas rumbo al Amazonas. "Estamos en la convocatoria. El pasado jueves se largó la convocatoria y quedé entre los 10 que vamos a viajar. Ahora estamos esperando la confirmación del día. Estoy tramitando los últimos detalles, pero aún no nos dijeron el día", contó.

En tanto, comentó que en su Regional, la Nº 5, integran la Brigada de la provincia y al estar dentro de esa área, participan dentro de lo que es Brigada Forestal (que estuvieron hace poco en Chile combatiendo incendios también). Ahora, ante esta nueva convocatoria, desde Nación se envió a provincia de Santa Fe y entró en el cupo.

"La verdad que uno la noticia uno la recibe muy bien y se pone contento por esta oportunidad de poder colaborar tras tanta preparación.Uno no se prepara para ser solamente bombero, se prepara para todo. Dejar la familia por tanto tiempo, viajar, es otra cosa. Me siento orgulloso por un lado, por la capacitación que logró. Ya estuve en el incendio de Huayllapampa ", dijo.

Rubén es padre de un chico de 2 años y otro de 16 años. Justamente el de 16 sigue los pasos del padre y es cadete en el cuartel y suelta emociones al ver que su padre viajará a Brasil. "De mi señora no te puedo decir si está contenta o no", dijo entre risas.



Dos bomberos de la ciudad de Santa Fe de un total de 10 brigadistas viajarán desde nuestra zona a Brasil. Los otros corresponden a Esperanza, Ceres, Sunchales, Frank, y justamente San Jorge. "Tiene que ver un poco la antigüedad, los cursos, la capacitación que uno tenga y otros puntos más. Los brigadistas están preparados todos por iguales, unos un poco más, otros algo menos, o la experiencia misma ayuda a que nos convoquen", manifestó Barraud en Radio ADN, Fm 97.9 de nuestra ciudad.

En tanto, sabe que se enfrentará una verdadera catástrofe, acaso, la más difícil de su carrera y sobre esto dijo que "sino no tenés miedo, no podés ser bombero... el miedo y el temor siempre van a estar ante una emergencia. El tema es saber controlarlo y estar seguro de lo que uno hace. El miedo fluye, siempre existe. En este caso es otro país, es una selva, son diferentes suelos de los que trabajamos acá, más allá de las capacitaciones que nos toca hacer", dijo al respecto.

Además habló de la coordinación general que se realiza para este tipo de emergencias, donde Roberto Sánchez lidera un grupo de bomberos en el que está Barraud. "Al llegar a destino, Sánchez se pone en contacto con el Centro de Operaciones, en este caso de Brasil, y le dan todas las directivas y el trabajo que tenemos que hacer. Nosotros respondemos a nuestro jefe pero a la vez responde a las directivas que le da el comando de operaciones de ese país", dijo.

Barraud se enterará recién en Brasil el trabajo que tendrá que hacer. Si tendrá que trabajar con motoguadañas o motocierras, si se ocupará de hacer brechas, hacer contrafuego... todo dependerá de las directivas del Centro de Operaciones en cuestión.