"Los árboles se reponen de manera individual" Locales 01 de septiembre de 2019 Redacción Por El secretario de Servicios y Espacios Públicos del Municipio, Daniel Ricotti, contó los detalles de cómo avanza el Plan de Forestación en la ciudad.

En el mes de julio la Municipalidad de Rafaela comenzó con el plan de forestación previsto para este año, que contempla la colocación de 1.800 nuevos árboles, donde las tareas tuvieron sus primeros frutos en los barrios Villa Dominga y Barranquitas con ejemplares de tilos y fresnos que fueron provistos a raíz desnuda. También se fueron plantando ejemplares en terrón o envasados. Las especies son colocadas frente a los domicilios en reemplazo de un ejemplar que fue extraído por solicitud del vecino, y en distintos espacios verdes.

"El plan de forestación viene avanzando a buen ritmo. Este año no se han hecho forestaciones de sectores como habíamos hecho el año pasado, donde habíamos tenido problemas de la tormenta y prácticamente pasábamos y hacíamos en un sector grande una gran cantidad. Esta vez se ha dado prioridad a los pedidos de los vecinos por lo tanto la forestación es mucho más puntual, por lo que se va colocando adelante de las viviendas donde faltan árboles o donde se extrajo donde había problemas de raíces", explicó en primera instancia el secretario de Servicios y Espacios Públicos del Municipio, Daniel Ricotti.

De esta manera, entonces, se van reponiendo de manera individual y la forestación está "salpicada" por toda la ciudad. "Hay que dividir todo lo que es a raíz desnuda que son los fresnos y los árboles que se tienen que plantar si o sí en invierno y que no sufren las heladas. Esa parte está terminada en un 90%, mientras que lo que resta es toda la plantación desde septiembre en adelante donde ya no hay heladas fuertes, con las especies que ya se ponen envasadas como por ejemplo el lapacho y otras especies que se plantan a principio de primavera, es todo lo que está faltando en este momento", contó el funcionario local.



BUEN NÚMERO

En este 2019, tal como lo comentó el Municipio desde un principio, se van a colocar 1800 nuevos árboles en la ciudad, sumando plazas, parques y todo el trabajo de arbolado. "Venimos trabajando en eso y tenemos una totalidad de 90 mil árboles en la ciudad y la idea es tratar de llegar con esto de plantaciones continuas, año tras año, a un objetivo que es un árbol por cada habitante en la ciudad", dijo Ricotti al respecto en Radio ADN de nuestra ciudad.

Recordemos que el Municipio tiene un convenio con la Universidad Tecnológica Nacional, en donde todos los años hay chicos becarios, pasante que recorren la ciudad y que realizan un censo de todo el arbolado público. Son chicos capacitados, con programas específicos que realizan un relevamiento en distintos barrios. Esto posibilita poder distribuirlos de la mejor manera. "Con esta base de datos vamos teniendo un relevamiento de donde están faltando árboles. También hay una base de entrada en el corralón Municipal, en donde a veces vienen algunos vecinos a aportarnos datos. Cuando pasa eso, nosotros cargamos los datos para que esté en la forestación del año siguiente", dijo el secretario.

Además adelantó que "este año intentamos priorizar la reposición en los casos particulares o producto del faltante de algunos sectores, producto de la tormenta que tuvimos hace dos años atrás que todavía no hemos llegado a reponerlos", mencionó. Hay que tener en cuenta que luego de esa enorme tormenta del 2016, los trabajos se han duplicado y se han plantado hasta 4 mil árboles en un año.

A modo de cierre, dijo que "lo importante es tener un arbolado diverso y en cuanto nombres tenemos fresnos, fresnos americanos, el tilo, pesuña de vaca, tipas, palo borracho, lapacho y algunas variedades más. Además, todo depende mucho del lugar en donde lo vamos a colocar, del tamaño de la vereda, del espacio verde que hay, mientras que algunos sirven para arbolado de alineación otros sirven para poner en plazas y parques", expresó y añadió que "lo importante en el arbolado es mantener una política continua, saber la importancia que tiene", cerró.