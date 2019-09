Odontólogos preocupados por costos de insumos Locales 01 de septiembre de 2019 Redacción Por Los profesionales de la salud bucal atraviesan una crítica situación debido a la devaluación y el proceso inflacionario, teniendo en cuenta que los costos requeridos para el correcto ejercicio profesional se encuentran dolarizados.

Los odontólogos vienen advirtiendo una crítica situación que están atravesando debido a la devaluación que hay en el país, a un proceso inflacionario que los perjudica en los costos requeridos para el correcto ejercicio profesional se encuentran dolarizados.

Vale mencionar que hoy los insumos están dolarizados y este último impacto después de las PASO los tiene al borde de un colapso de la atención odontológica.

Matías Seffino, presidente de la Asociación Odontológica del Noroeste Santafesino, relató la situación para advertir a la sociedad sobre la situación crítica que atraviesan los profesionales: "en los últimos dos años nuestros insumos han aumentado más de un 200%. Para darse una idea, los guantes con los que nosotros trabajamos aumentaron un 280%, ya que no son argentinos, son de Malasia. Desde los guantes y todo lo que ponemos en la boca es importado, lo que hace que la diferencia que sucede con las obras sociales y prepagas en los últimos años lo venga subsidiando el odontólogo", comentó el profesional.

La semana pasada, la Confederación Odontológica de la República Argentina (CORA) se reunió para analizar la situación de la odontología en general, y tras el encuentro emitió un comunicado de alerta a la población y al sistema de seguridad social. "La devaluación, el impacto del dólar y la inflación nos llevaron a una crisis en la que el odontólogo no puede seguir siendo el financiador del sistema", explicaron.



PROBLEMAS POR TODOS LADOS

El año pasado no hubo paritarias a nivel nacional de un 20% y parece que este año sucederá lo mismo, por lo que crea una preocupación en el sector. En tanto, la obra social provincial ya lleva un 40% de aumento desde el año pasado. Lo mismo sucede con las prepagas donde en estos tres meses los afiliados afrontarán un aumento del 17,5%, mientras que el gremio recibiría un traslado del 14%. "No hay fundamentos de este aumento, ya que ese aumento que reciben los afiliados es para paliar a sus prestadores que sufren el aumento del dólar. Pero tampoco nos trasladan esto. El gobierno nos avisa que ahora aumenta un 4% en octubre y otro 4% en noviembre. Por eso pensamos que debería haber un marco regulatorio en el cuál automáticamente se le otorgue. Al menos al odontólogo que utilice estos insumos dolarizados", dijo Seffino.

En tanto, agregó que "uno habla de todo esto haciendo referencia a los odontólogos jóvenes, que recién empiezan o bien a los estudiantes de odontología, que tiene que estar constantemente comprando insumos, materiales, poner un consultorio, que hoy en día es casi inviable. Entonces vemos que toda esa camada de odontólogos nuevos, cuando le aumentan los insumos de esta manera, es muy difícil. Ni hablar de la parte impositiva", exclamó el presidente.



ALTERNATIVAS

En cuanto al pago de la obra social en cuestión, para con los profesionales, el odontólogo dijo que "gracias a una gestión de nuestra Asociación, el 99% está pagando a los 30 días, por lo que en ese sentido esta entidad marca una diferencia en relación a otras de todo el país, pero en realidad con el tema de tiempo de pagos estamos trabajando bien gracias a la insistencia", destacó Seffino y explicó que "lo que uno trata de no cobrar ese adicional, ya que queremos diferenciar lo que es el plus de un adicional. El plus es cuando uno cobra por la obra social o la prepaga la totalidad de la estructura de costo. Es una diferencia del costo. Mientras que la otra diferencia es cuando la obra social no llega a cubrir la totalidad del trabajo, y es ahí cuando el paciente tiene que cobrar el adicional para cubrir los costos, sin la tabla de honorarios".

Además manifestó que lo que hará la entidad es suspender los servicios y el odontólogo le cobrará la totalidad al paciente, este le hará una factura y después se dirigirá a la obra social o prepaga para recibir el reintegro necesario. Y la discusión quedará en ese escalón: prepaga -obra social - paciente. Nosotros no queremos ser el fusible de esta situación y no queremos estar discutiendo con el paciente de porque se le cobra o no. Esas obras sociales que no cubran con los aranceles de la superintendencia, directamente vamos a suspender los servicios y tendrá que pagar todo de forma particular para que la reintegre después la prepaga", confirmó.

A modo de cierre dijo que "seguramente antes de fin de año tendrá que haber una determinación porque los odontólogos venimos subsidiando esa diferencia pero con unos insumos que no han aumentado tanto. Ahora ya, con casi un 300%, no nos trasladan lo que le trasladan al afiliado, no vamos a poder seguir trabajando", concluyó.



Sin secretarias



Muchos de los profesionales que trabajan hoy en la ciudad no tienen secretarias. Por cuestiones económicas, varios odontólogos de la Asociación no pueden solventar los gastos de alguien que tome turnos y lleve la agenda del día. "Una cosa impensada hace 30 años atrás. Estamos en este tobogán financiero en el cuál muchos ni siquiera puede tener una secretaria", dijo el presidente Seffino.