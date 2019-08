Marcos Fernández fue la referencia en Termas Deportes 31 de agosto de 2019 Redacción Por DIA COMPLICADO PARA CANELA Y BONOMO

En un viernes complicado, Juan Ignacio Canela (Fiesta Kinetic) y Agustín Bonomo (DS3), no pudieron concretar los retornos esperados en la Clase 2 de Turismo Nacional al ponerse en marcha la actividad en el Circuito Internacional de Termas de Río.

Canela, en su debut con el auto del Ale Bucci Racing, se pegó fuerte saliendo de la curva 1 en la primera vuelta del segundo entrenamiento y el Kinetic quedó muy dañado, por lo que no pudo realizar la tanda clasificatoria.

"Fue un golpe muy fuerte y el auto se rompió bastante, pero el equipo trabajará con la intención de recuperarlo para estar en la segunda clasificación, donde intentaremos aprovechar esa chance", le comentó Juani a LA OPINION.

Bonomo, en tanto, que también decidió hacer un paréntesis luego de la fecha de Oberá, regresó con el Citroën y si bien al cabo de la primera jornada no pudo estar a la altura de sus expectativas, confía en mejorar este sábado, en la clasificación definitiva y en su respectiva serie.



POLE DE FERNANDEZ

Marcos Fernández (Nissan March), señaló ayer el mejor tiempo y se quedó con la pole provisoria al cabo de la primera clasificación de la Clase 2 del TN en Termas de Río Hondo, escenario de la octava fecha de la temporada 2019.

El puntano, con el auto del equipo JF Racing cronometró 1m58s469, registro que le permitió instalarse en el lugar de privilegio, que intentará revalidar hoy, cuando se realice la segunda tanda a partir de las 10:50.

Diecinueve de los 32 pilotos que tomaron parte de la clasificación del viernes, quedaron encerrados en menos de un segundo de diferencia, de acuerdo con estos resultados: 1º Marcos Fernández (March), en 1m58s469, a un promedio de 146,033 Km/h; 2º Alejandro Valderrey (Palio) a 112 milésimas; 3º Walter López (March) a 133; 4º Maximiliano Bestani (March) a 183; 5º Nicolás Posco (Kinetic) a 211; 6º Gastón Grasso (Etios) a 307; 7º Joel Borgobello (Trend) a 339; 8º Alejo Borgiani (Trend) a 428; 9º Agustín Herrera (Clio) a 453; 10º Ever Franetovich (Palio) a 534; 11º Julián Lepphaille (Etios) a 578; 12º Fernando Gómez Fredes (March) a 636; 13º Matías Signorelli (March) a 68; 14º Facundo Leanez (Etios) a 701; 15º Renzo Testa (Palio) a 738; 16º Gastón Iansa (Kinetic) a 740; 17º Gerónimo Núñez (March) a 896; 18º Damián Markel (Etios) a 919; 19º Diego Leanez (Etios) a 994; 20º Juan Pablo Rotondo (Kinetic) a 1s156... 32º Agustín Bonomo (DS3) a 4s215... no clasificó Juan Ignacio Canela (Kinetic).