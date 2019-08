En el Lasserre, la obra "(esto no es) Calígula" Información General 31 de agosto de 2019 Redacción Por Un velatorio, una familia con rencores pasados y un emperador errante construyen esta historia con humor, emoción e impactante juego teatral sintetizó alguna vez su director, Edgardo Dib.

El escenario del Teatro Lasserre no se enfría: tras la presentación de anoche de la obra "¿Por qué demoró tanto?", este sábado será el turno de "(esto no es) Calígula", un espectáculo del mismo equipo creativo de los sucesos teatrales “Edipo y Yo” y “El Jardín de los Cerezos *suite para cuatro personajes*” que tanto éxito lograron en todo el país.

“(esto no es) Calígula se presentará esta noche a las 21:00 hs. La obra habla desde lo textual y lo escénico del efecto demoledor de la muerte de un ser amado mientras que el mundo rueda y una familia exige una respuesta de nosotros cuando todo está fracturado. La parálisis emocional y el deber interno e insoslayable que nos obliga a accionar. Y allí debemos decidir. Allí debemos encausar nuestro dolor y reconstruirlo. A veces, en ese plan de ponernos de pie, tomamos las decisiones equivocadas. Terribles. Nefastas. Todo por amor. Todo por odio. Todo porque somos familia”.

El elenco está integrado por Sergio Abbate, Luchi Gaido, Raúl Kreig, Silvana Montemurri, Lucas Ruscitti y Ruben Von Der Thüsen. Pablo Tibalt y Leilen Bouchet son los asistentes de Dirección. El texto, puesta en escena y dirección general es de Edgardo Dib.

El costo de las entradas es de $ 150, y se pueden comprar en el Teatro Lasserre de 18 a 20 hs ingresando por la secretaría o se pueden reservar comunicándose al 503124. El espectáculo cuenta con el apoyo de la Comisión Municipal para la Promoción de la Cultura.