No es la primera vez que se intenta

Este proyecto que encabeza el Frente Progresista Cívico y Social, que tiene mayoría en la Cámara de Diputados, no es la primera vez que llega al recinto. De hecho, lo hizo en febrero de 2014, como proyecto enviado desde el Ejecutivo. Quien lo fundamentó en aquel momento fue, también, Galassi. Pero, en ese momento, Ministro de Gobierno y Reforma del Estado.

En aquel momento, solo se logró que superara la Cámara Baja y se trabó en Senadores. A cambio, los representantes de la Cámara Alta querían una automaticidad a la hora del envío de los Fondos de Obras Menores. Justamente, este es uno de los reclamos que le están haciendo al gobierno socialista: que paguen lo que tienen atrasado en este concepto.

Al año siguiente, volvieron a presentarlo. También en diciembre. El jefe del bloque opositor, Armando Traferri (PJ-San Lorenzo) dijo que la mayoría no tiene inconvenientes en modificar la ley de Obras Menores, siempre que se cumplan dos condiciones: 1ro. que como plantea el propio proyecto oficialista no resulten afectados los montos que ya reciben todos los demás municipios y comunas; 2do. que todos los pueblos y ciudades cuenten con las obras del Plan Abre, el programa provincial que asiste a los cordones de pobreza de Santa Fe, Rosario y las ciudades que las rodean, para la provisión de electricidad con redes regulares, agua potable, asfalto y otras mejoras. Tampoco hubo cambios. ¿Se dará ahora, con el FPCyS saliendo del Gobierno Provincial, tratando de "blindar" las dos ciudades que quedaron bajo su signo partidario?