Por la recuperación a Cabaña Leiva

Van tres fechas y todavía no pudo ganar, apenas sumó un punto y en su objetivo de seguir con posibilidades matemáticas de quedar entre los cuatro que el próximo año jugarán en el primer nivel del Torneo Regional del Litoral, CRAR se juega hoy una final.

Por la cuarta fecha de la Reclasificación A del TRL el elenco conducido por Cristian Martino estará visitando a La Salle en Cabaña Leiva. El juego principal, que será arbitrado por Ulises Ruíz, tendrá su kick off a las 16.

La formación inicial que presentará CRAR irá con: 1-Rocchi Matías, 2-Viotti Jonathan, 3- Zbrun Guillermo, 4-Davicino Federico, 5-Davicino Franco, 6-Aimo Facundo, 7-Mandrille Manuel, 8-Ferrero Mariano; 9-Bertholt Maximiliano 10-Villar Pablo (c),11-Brown Ricardo, 12-Catan Gino, 13-Brown Guillermo, 14-Lavalle Tomás, 15-Kerstens Santiago.



La fecha: UNI SF vs Caranchos (Carlos Perrone), Rowing vs Provincial (Fernando De Feo), Estudiantes vs UNI R (Mauro Rivera).



Posiciones: Universitario de Rosario 15, puntos; La Salle 9; Rowing 9; Estudiantes 6; Los Caranchos 5; Provincial 5; Universitario de Santa Fe 5; CRAR 1.



JAGUARES XV

CAMPEONES



El equipo argentino de Jaguares XV viajó a Sudáfrica para jugar por primera vez la Currie Cup, en realidad disputó la First Division, y no dejó dudas. En la final superó a Griffons por 27 a 13 y así se consagró campeón en Potchefstroom, con un total de nueve jugados, nueve ganados. El equipo que dirige Nacho Fernández Lobbe celebró gracias a los tries de Tomás Cubilla y Facundo Cordero en el primer tiempo y un try-penal en el segundo. Además, Domingo Miotti sumó 12 puntos y superó los 100 en el torneo.

A días del Mundial, el rugby argentino sumó otro título para su historia, que se suma al de Pampas XV en la Vodacom Cup 2011.



HOCKEY



Este sábado se disputará la sexta fecha del torneo Nivelatorio de Damas organizado por la Asociación Santafesina de Hockey. CRAR jugará como local, recibiendo a Universitario de Santa Fe.

La tira comenzará desde las 9 horas con el Sub 14; luego: 10hs Sub 16, 11.15hs Sub 12; 12.15hs infantiles; 13.30hs Sub 18; 15hs Reserva y 16.30hs Primera División.