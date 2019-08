Jornada atractiva de sábado

(Especial para LA OPINION, desde Nueva York). Otra jornada con un sol abrasador en el US Open, 30 grados a las 18 hs., con fuerte viento y gran presencia de aficionados, los cuales llegaron poco antes de las 11 de la mañana y la gran mayoría se fue cerca o pasada la medianoche. Comienzan a armarse cruces atractivos, es cierto que se fueron varios candidatos o los llamados a estar siempre más arriba, pero los que quedaron demuestran que están a la altura de las circunstancias y con un cuadro mucho más abierto.



BUENAS SENSACIONES

Swartzmann jugó un gran partido frente a Gerasimov, no cansó su físico, buen tiempo de descanso y ahora del otro lado de la red estará hoy, alrededor de las 18 de Argentina, Tennys Sandgren (EE. UU.), 72 del mundo. El ranking muchas veces no significa nada, pero en los papeles es claramente candidato el argentino, después hay demostrarlo en la cancha, la cual seguramente tendrá un buen marco y con mucha hinchada local, pero es una inmejorable oportunidad que tiene Diego de seguir avanzando en el último Grand Slam del año.



ROGER Y LA VARITA

Había dejado algunas dudas en sus dos presentaciones anteriores, dudas que se resumen en perder un set, nada más que eso, pero en el gran suizo, pareciera una catástrofe. Ayer abrió la jornada diurna, en una Arthur Ashe casi repleto, generalmente en este horario, no siempre el público llega en gran forma, pero jugaba Federer, Su rival fue el británico Daniel Evans, que nada pudo hacer ante el poderío del suizo, quizás evidenció algo de cansancio, terminó jugando el jueves por la noche, tarde y un partido que se extendió a 4 sets, pero más allá de esto fue un compendio de primeros saques, drives, voleas, algunas magistrales del cinco veces ganador del US OPEN. Otro punto positivo, es que cerró el partido en tres mandas y no exigió demasiado su físico, el rival en la cuarta es el belga David Goffin, un jugador peligroso, que le ganó ayer, en un partido muy pesado Pablo Carreño Busta (ESP.) 7-6 7-6 7-5.



SERENA Y STAN

La menor de las Williams quiere llegar a la gloria, Ansía levantar una copa más de Grand Slam y llegar a las 24 e igualar a Margaret Court, con algunos altibajos y no desplegando su mejor tenis. Quizás lleva esa pesada carga, despachó 6-3 6-2 a Karolina Muchova (CZE) y está instalada en cuarta ronda, en lo que hace a Wawrinka, el segundo suizo más famoso. Está volviendo a su nivel, dejando atrás lesiones, un jugador que en su plenitud, es de temer para cualquiera. Tiene en su haber tres títulos de Grand Slam, uno en Nueva York (2016) y es el rival del cruce entre Novak Djokovic /Denis Kudla (USA) -estaban jugando al cierre de esta edición.-

Algunos partidos de hoy: Andrey Rublev (RUS.) vs. Nick Kyrgios (AUS.); Gael Monfils (FRA) vs. Denis Shapavalov (CAN); John Isner (USA) vs. Marin Cilic (CRO); Rafael Nadal (ESP.) vs. Hyeon Chung (KOR); Alexander Sverev (GER) vs. Aljaz Bedene (SLO); Caroline Wozniacki (DEN) vs Bianca Andreescu (CAN) y Naomi Osaka (JPN) vs. Coco Gauff (EE UU).