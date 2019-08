Liga: Goleada de Brown Deportes 31 de agosto de 2019 Redacción Por Leer mas ...

El elenco de San Vicente tuvo su gran noche y terminó goleando 6-1 al Deportivo Tacural. Anoche, Brown fue muy superior a su rival y en el inicio de la sexta fecha del Clausura de la Primera A de Liga Rafaelina de Fútbol se impuso gracias a los goles de Maximiliano Bustamante (PT 25m, 41m, ST 13m y 21m), Facundo Hang (ST 5m) y Leandro Scottocorno (ST 7m). El descuento para la visita fue anotado por Matías Tejeda, de penal (PT 40m). Ambos terminaron con diez por las expulsiones de David Olmos (ST 33m) en el ‘Depor’ y Agustín Lencina (ST 41m), en el local. En Reserva fue 2-0 para Brown.



Sigue mañana: 13hs Atlético vs Florida (Silvio Ruiz), 9 de Julio vs Libertad (Sebastián Garetto), Ramona vs Ben Hur (Ariel Gorlino), Ferro vs Talleres (Mauro Cardozo); 15.30hs: Unión vs Sportivo Norte (Franco Ceballos), Quilmes vs Peñarol (Rodrigo Pérez).



Las Posiciones: 9 de Julio 12, puntos; Ferro 12; Ben Hur 11; Brown 11; Sportivo Norte 11; Quilmes 9; Unión 8; Florida 7; Ramona 6; Libertad 5; Tacural 5; Peñarol 4; Atlético 0; Talleres (MJ) 0.



En el adelanto de la Primera B, al cierre de nuestra edición Vila y Humberto igualaban 2-2.