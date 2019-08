Atlético, por su primera alegría en su visita a Defensores de Belgrano

Atlético de Rafaela no tuvo el comienzo soñado en este inicio de torneo. Los resultados no lo acompañaron pero el rendimiento y lo demostrado, hasta el momento, alcanza para convencer y soñar con convertirse en protagonista de una Primera Nacional que pinta complicadísima.

Este sábado a las 15.30hs la ‘Crema’ estará visitando a Defensores de Belgrano en uno de los juegos correspondientes a la tercera fecha de la Zona B. El árbitro del encuentro será Maximiliano Ramírez.

“Fue una semana dura tras la derrota contra Tigre”, confeso el entrenador Walter Otta, y luego advirtió: “Nos golpeó en el sentido de que el equipo hizo lo necesario y los méritos como para no perder y lamentablemente no se dio”. De esta forma, pensando en el juego de hoy el equipo llega “con bronca y con ganas de revancha”, apuntó el DT. “En ese sentido la semana fue buena, con muchas ganas de volver a tener revancha pronto y ojala este sábado podamos desquitarnos”, agregó.

Junior Mendieta por Enzo Copetti será la única modificación que tendrá el once inicial, si se tiene en cuenta la formación titular que viene de caer 1-2 vs Tigre. “Todavía no encontramos la pieza clave en ese sector, si bien Copetti no hizo un mal partido la idea es generar el uno contra uno, desbordar, terminar mejor las jugadas, es lo que buscamos con Junior”, explicó Otta con respecto al cambio.

Sobre el rival y el partido que espera que se de hoy manifestó: “Es un rival que te ataca mucho más directo, busca más las segundas jugadas, va mucho más por arriba la pelota, hay que defender mucho más duro y defender mejor la pelota parada, es otra característica, con otros jugadores, no intenta tanto jugar por abajo. Tiene delanteros muy altos, estaturas importantes en todas sus líneas”.

Y en función a la clave para volverse con los tres puntos del Bajo Núñez, Otta señaló: “Se gana con goles, defendiendo bien, teniendo un poquito de suerte también. Nos vamos a encontrar con un rival que nos va a meter en problemas si no manejamos la pelota, si dejamos que empiecen a tirar pelotazos o tirar centros nos van a complicar”.

En el banco de relevos el que aparece por primera vez es Denis Stracqualursi. El delantero ya dejó atrás la lesión que lo marginó de la primera fecha y ahora buscará ir sumando minutos de fútbol para encontrar su mejor versión.



Historial. Atlético y Defensores de Belgrano se enfrentaron en seis oportunidades por la B Nacional. El mismo favorece al elenco rafaelino con cuatro victorias, siendo los otros dos juegos para el ‘Dragón’. Nunca empataron. De los triunfos, dos fueron en el Monumental y otros dos en Buenos Aires. En su último enfrentamiento, la pasada temporada, Atlético le ganó 3-0 en el Bajo Núñez con goles de Romero y dos de Mauro Albertengo.

También suman un enfrentamiento por Copa Argentina y lo ganó la ‘Crema’ por 4 a 1, en 32avos 2017/2018.



Inferiores de AFA. El torneo de Divisiones Inferiores de la Primera Nacional puso en disputa su cuarta fecha, instancia en la cual Atlético de Rafaela se midió con sus pares de Nueva Chicago. La ‘Crema’ logró imponerse en cinco de los seis encuentros, teniendo así una jornada casi perfecta. La única derrota fue en Séptima (1-2), mientras que en las restantes ganó: 2-1 en Cuarta, 4-2 en Quinta, 1-0 en Sexta, 5-0 en Octava y 4-0 en Novena.

Este sábado, Atlético se enfrentará con el Deportivo Morón. Las tres categorías mayores jugarán en el predio del Autódromo (9 hs. Sexta, 11 hs. Quinta y 13hs Cuarta), mientras que las menores lo harán en Buenos Aires.



Las posibles formaciones y datos del partido:



Defensores de Belgrano: Maximiliano Velasco; Nicolás Álvarez, Luciano Goux, Leandro Martínez Montagnoli e Ivan Nadal; Juan Olivares, Juan Manuel Sosa, Marcelo Lamas y Marcos Giménez; Nicolás Benegas y Matías Quiroga. Suplentes: Sebastián Giovini, Leandro Caballero, Federico Marín, Sebastián Soto, Guillermo Vernetti, Aguirre, Maximiliano Nuñez. DT: Fabián Nardozza.



Atlético de Rafaela: Nereo Fernández; Lucas Blondel, Franco Racca, Sergio Rodríguez e Ignacio Liporace; Junior Mendieta, Emiliano Romero, Renso Pérez y Ángelo Martino; Ijiel Protti y Alan Bonansea. Suplentes: Matías Tagliamonte, Alexis Niz, Maximiliano Paredes, Reinaldo Alderte, Joaquín Quinteros, Denis Stracqualursi y Matías Godoy. DT: Walter Otta.



Estadio: Juan Pasquale.

Árbitro: Maximiliano Ramírez.

Asistentes: Mariano Ruas y Nahuel Rasullo

Cuarto árbitro: Paulo Vigliano.

Hora: 15.30

TV: TyC Sports Play