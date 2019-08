Regresa Del Potro Deportes 31 de agosto de 2019 Redacción Por Leer mas ...

El tenista Juan Martín Del Potro anunció ayer que volverá a jugar tras recuperarse de la fractura de rótula que sufrió en su rodilla derecha y que su regreso será en el ATP 250 de Estocolmo que se desarrollará del 14 al 20 de octubre. "Estoy feliz de poder anunciarles mis torneos del regreso, que serán Estocolmo y Viena. Ambos son muy especiales en mi carrera porque tuve la suerte de ganarlos. La recuperación marcha muy bien. Nos vemos pronto!", señaló en su cuenta de la red social Twitter. Después de Estocolmo estará en el ATP 500 de Viena, mientras que más tarde participaría en el ATP 500 de Basilea y en el Masters 1000 de Paris-Bercy. La semana pasada el deportista había señalado que iba a "volver a jugar pronto" aunque no sabía la fecha exacta y en esa oportunidad agradeció a sus fanáticos por "todo el apoyo y cariño" que le brindaron "para pasar la semana más dura después de la operación". Del Potro disputó su último partido ante el canadiense Denis Shapovalov con victoria para él por 7-5 y 6-4 en la primera ronda del ATP 500 de Queens el pasado 19 de junio y no pudo continuar su participación en el torneo dónde se iba a enfrentar al español Feliciano López. Luego, el tandilense se sometió a una nueva operación, tras la cual comenzó un proceso de recuperación para lograr volver a las competencias. Del Potro, además, aprovechó para agradecer los mensajes de aliento que sus fanáticos le hicieron llegar en estos meses de incertidumbre sobre su continuidad como profesional. Es que el pasado 21 de junio, el propio tenista había revelado estar "triste", porque no sabía si podría volver a jugar en el circuito ATP, justo antes de operarse en la ciudad española de Barcelona de su fractura en la rótula de la rodilla derecha. Pero ahora el semblante se modificó en el tandilense, que si bien está ausente en el US Open, último Grand Slam de la temporada, se ilusiona con el retorno que le permita no perder tantos puestos en el ranking. Esta semana, Del Potro apareció en el puesto °16 del escalafón armado por la ATP, donde perdió cuatro posiciones, producto de su ausencia forzada. El tandilense sufrió la lesión en el debut en el ATP 500 de Queens, en la victoria sobre Denis Shapaovalov y sucedió en el octavo game del segundo parcial cuando avanzó hacia la red para devolver un tiro del canadiense, se resbaló y flexionó su pierna, exigiendo mucho la zona. A finales de 2018, Del Potro ya había sufrido una rotura en la rótula que lo obligó a dar por terminada su temporada y ahora el tenista se perderá el torneo de Wimbledon que comenzará el próximo 1º de julio.