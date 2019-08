Reunión urgente del Directorio del FMI Nacionales 31 de agosto de 2019 Redacción Por Leer mas ...

BUENOS AIRES, 31 (NA).- El directorio del Fondo Monetario Internacional (FMI) se reunió ayer para evaluar la crisis argentina, pero no tomó decisión alguna sobre la reprogramación de deuda ni el desembolso de 5.400 millones de dólares que se espera en el país para hacer frente a la volatilidad cambiaria.

El jefe de la misión del FMI para la Argentina, Roberto Cardarelli, se reunió informalmente con el directorio y brindó un informe sobre la situación económica del país. El directorio es el órgano que autoriza los desembolsos para los distintos programas, pero como se esperaba no tomó decisiones sobre el reperfilamiento de la deuda ni sobre el giro de 5.400 millones de dólares que esta previsto para septiembre.

El portavoz del Fondo expresó que Cardarelli informó sobre "los desarrollos recientes en la Argentina". Según trascendió, en ese encuentro realizado en Washington se analizó la viabilidad de la reformulación de pagos de la deuda, que virtualmente incumple el actual acuerdo stand by, y una posible negociación que podría extenderse con el presidente surgido tras las próximas elecciones.