Macri pidió "responsabilidad para llevar tranquilidad a los argentinos"

BUENOS AIRES, 31 (NA).- El presidente Mauricio Macri pidió "responsabilidad y prudencia para llevar tranquilidad a los argentinos", en un mensaje publicado en su cuenta de Twitter, señalando que "todos podemos ayudar desde la responsabilidad y la prudencia a llevar tranquilidad".

A través de la red social, el mandatario envió un mensaje procurando tranquilizar a los mercados y solicitó que "cada uno desde su lugar", procure aportar esa dosis de tranquilidad, mientras que remarcó que como Presidente es su "única prioridad". "Todas mis acciones van en esa dirección, buscando tender puentes y dialogando", agregó.

El mensaje del primer mandatario se difundió por Twitter después de que el candidato a presidente por el Frente de Todos, Alberto Fernández asegurara en una nota al diario económico estadounidense, The Wall Street Journal que "Argentina está en un default virtual y escondido".

En la misma nota Fernández anticipó que no estaba dispuesto a apoyar las políticas de emergencia del Gobierno destinadas a contener la situación de crisis.

En un viernes signado por nuevas tensiones en los mercados y al cierre de una semana difícil, Macri redujo su exposición pública y se mostró en un par de reuniones con funcionarios. A la tarde, en la residencia de Olivos, mantuvo una reunión de seguimiento de gestión sobre conectividad con el secretario de Gobierno de Modernización, Andrés Ibarra y su equipo, en la que también participó la titular del Enacom, Silvana Giudici. En el mismo lugar, presidió una reunión de seguimiento sobre las políticas que se desarrollan en el marco del Plan Nacional de Prevención del Embarazo no Intencional en la Adolescencia (ENIA), programa implementado por el Gobierno en 2017 y que está a cargo de los ministerios de Salud y Desarrollo Social, y de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología.



CONTROL DE CAMBIOS

A lo largo del viernes, a la par del estrés financiero que se manifiesta en la incertidumbre de los mercados, representantes del oficialismo trataron de surfear la crisis con sus declaraciones. El senador oficialista Julio Cobos admitió este viernes que si las medidas para "reperfilar" la deuda de corto plazo no funcionan, el Gobierno no tendrá otra alternativa que establecer el control de cambios.

"Si esto no funciona ahora no va a haber otra alternativa", dijo el legislador al ser consultado en radio La Red sobre la posibilidad de que el Gobierno tenga que apelar a un control de cambios para frenar la salida de dólares.

No obstante, Cobos dijo estar esperanzado en que las medidas anunciadas por el ministro de Hacienda, Hernán Lacunza, surtan los efectos esperados por la administración de Mauricio Macri para estabilizar la situación financiera.

Por su parte, el ministro del Interior, Obras Públicas y Vivienda, Rogelio Frigerio, se refirió a la relación con las provincias y a las medidas anunciadas, remarcando que si las mismas tienen problemas lo resolverán trabajando "como en los últimos cuatro años".

"El Presidente tomó medidas de emergencia y por razones de urgencia no tuvieron tiempo de consensuarlas con todo el arco opositor", comenzó afirmando Frigerio. Y agregó: "Si estas medidas tienen finalmente un impacto tal en las finanzas que ponen en riesgo el cumplimiento de las obligaciones indelegables de las provincias y municipios, nos vamos a sentar con todos, como lo hemos hecho siempre, a tratar de encontrar una solución".

En tanto, el Ministro de Transporte de la Nación, Guillermo Dietrich, reconoció que en estos casi cuatro años de gestión cometieron "errores" y dijo que tienen el desafío de en estas circunstancias "gobernar todos los días". "Claramente hemos cometido errores y hay una señal que hay que escuchar, no estuvimos cerca de donde deberíamos haber estado", afirmó Dietrich.



PROYECTO DEMORADO

El Gobierno decidió esperar hasta el próximo lunes para enviar el proyecto de ley para extender los plazos de vencimiento de la deuda local, que se preveía que ingresara este viernes por el Senado. Fuentes del oficialismo parlamentario confirmaron a NA que la iniciativa del Poder Ejecutivo será enviada el lunes a la Cámara alta, dos días antes de que el ministro de Hacienda, Hernán Lacunza, concurra al Congreso.

Según trascendió, la cartera económica está ajustando los último detalles de la redacción del proyecto y buscando puentes de diálogo con referentes económicos de la oposición de cara al debate parlamentario. Lacunza concurrirá el próximo miércoles a las 15:00 a la Comisión Bicameral de Seguimiento y Control de la Gestión de Contratación y de Pago de la Deuda Exterior que preside el senador del PJ José Mayans.