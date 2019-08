El Gobierno dio aumento del 35% en el salario mínimo en tres cuotas Nacionales 31 de agosto de 2019 Redacción Por Luego de que no se pudo lograr un acuerdo con empresarios y gremios reunidos en el Consejo Nacional del Empleo, la Productividad y el Salario Mínimo, Vital y Móvil, el ministro Dante Sica laudó para determinar la suba. Pasará de $ 12.500 a $ 16.875 en tres cuotas entre agosto y octubre.

BUENOS AIRES, 31 (NA).- El Gobierno dispuso ayer de manera unilateral un aumento del salario mínimo del 35%, que se abonará en tres tramos y lo llevará de 12.500 pesos a 16.875 pesos, luego de que no hubiese acuerdo entre funcionarios, empresarios y sindicalistas en el Consejo del Salario Mínimo, Vital y Móvil.

La reunión se realizó en la sede de la cartera de Trabajo en la avenida Leandro Alem del centro porteño, donde tras dos sesiones plenarias las partes no alcanzaron un consenso para fijar el salario mínimo, tal como se preveía, debido a las grandes diferencias entre los que reclamaban los sindicalistas y lo que ofrecían los empresarios.

De esta forma, por tercer año consecutivo el Gobierno de Mauricio Macri debió laudar ante la distancia que había entre lo que requerido por ambas partes.

"Ante la falta de un acuerdo, el Ministerio de Producción y Trabajo resolvió elevar a través de un laudo la pauta del mínimo salarial que debe percibir un trabajador soltero, sin hijos, mensualizado, que cumple la jornada legal completa de trabajo; a $16.875, lo que equivale a un aumento del 35%", informó la cartera que conduce Dante Sica, quien encabezó la reunión.

La actualización del salario mínimo se aplicará en tres tramos: un 13% a partir del mes de agosto, un 12% en septiembre y un 10% a partir del mes de octubre.

La prestación por desempleo también tendrá un aumento del 35% en los mismos tramos que el Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM).

"Estas subas alcanzarán a los trabajadores que no se encuentran encuadrados dentro de convenios colectivos, a los beneficiarios de las prestaciones por desempleo y a parte de los beneficiarios de los programas del Ministerio de Salud y Desarrollo Social", detalló la cartera laboral.

Asimismo, los aumentos impactarán sobre los haberes mínimos de los docentes y sobre las jubilaciones mínimas, ya que los salarios mínimos de los docentes, a partir del decreto 52/2018, deben encontrarse un 20% por encima del salario mínimo fijado por este Consejo, mientras que la ley de movilidad jubilatoria, por su parte, asegura para los jubilados que el haber no será inferior al 82% del SMVM.

Al retirarse del encuentro, uno de los secretarios generales de la CGT, Héctor Daer, sostuvo que la central obrera insistió en que el haber mínimo debía equiparase a la canasta básica, es decir llevarlo de los actuales 12.500 pesos a $31.000, por lo cual remarcó que no estaba conforme con lo dispuesto.

No obstante, Daer aclaró que la CGT no tiene previsto convocar a medidas de fuerza en medio de la delicada situación política y económica que atraviesa el país y deslizó que podría haber de parte del Gobierno "nuevas convocatorias" para actualizarlo.

"Las partes acordaron realizar un seguimiento de la situación en los próximos meses, y volverán a reunirse en caso de considerarlo necesario", indicó Trabajo en un comunicado.

Mientras se realizaba la reunión, en las inmediaciones a la sede laboral se desarrolló una movilización de la CTA Autónoma y organizaciones sociales para reforzar su pedido de un salario mínimo equivalente al valor de la canasta básica.