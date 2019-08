Los bancos deberán solicitar autorización para girar utilidades

BUENOS AIRES, 31 (NA).- El Banco Central dio a conocer ayer una disposición mediante la cual las entidades financieras deberán contar con su autorización al momento de girar utilidades, con el fin de que "la liquidez del sistema sea mayor para evitar cualquier tipo de falta de dinero".

La medida, dispuesta a través de la comunicación "A" 6768, fue anunciada por la autoridad monetaria en un contexto de presión sobre el dólar, que este viernes superó los $62 y acumuló a lo largo de agosto $17,02.

"En momentos de mayor incertidumbre, buscamos que la liquidez del sistema sea mayor para evitar cualquier tipo de falta de dinero", sostuvo.

El organismo que conduce Guido Sandleris aclaró que la iniciativa "sólo corresponde a las entidades financieras, no otro tipo de empresa".

En medio del nerviosismo en los mercados, el cual fue reflejado en la caída de acciones argentinas y la disparada del Riesgo País, el Banco Central destacó que se va a poder "garantizar que se mantenga la liquidez del sistema para que los depositantes puedan hacerse de lo que demanden".

Además, aclaró: "Esta medida ya había estado vigente desde el 2006 hasta el 2018".

Frente a las críticas por la determinación oficial conocida este viernes, fuentes del oficialismo argumentaron que no se trata "ni de un cepo ni un corralito, porque no hay una prohibición a la compra de moneda extranjera ni una prohibición a hacerse de la liquidez propia de los depositantes".

Frente a la escalada del dólar, el Banco Central puso en marcha su estrategia para intentar equilibrar la demanda mediante ventas de reservas, intervenciones en el mercado de futuros para contener la expectativa e incrementos en la tasa de Leliq.

Además, el miércoles decidió limitar los créditos que las entidades financieras otorgan a las empresas exportadoras con el fin de que se vean obligadas a liquidar divisas y promover una mayor oferta que en el último período fue muy limitada por parte del sector privado.