Condenan a dos hombres por robo a mano armada

Uno de ellos es Maximiliano Rafael Coria a quien se le impuso una pena de siete años de prisión. Por su parte, a Ramón Florencio Puchetta se lo condenó a seis años y ocho meses de prisión.

Dos hombres fueron condenados a penas privativas de su libertad por un hecho cometido en forma conjunta en febrero de este año en la localidad de Susana (departamento Castellanos).

Se trata de Maximiliano Rafael Coria de 24 años, a quien se le impuso la pena de siete años de prisión. En tanto, Ramón Florencio Puchetta de 35 años, fue condenado a seis años y ocho meses de prisión.

Las penas impuestas a los dos hombres fueron por ser coautores del delito de robo calificado por el uso de arma y por ser en poblado y en banda agravado (por ser cometido con la intervención de un menor de edad).

Además, Coria también fue condenado por ser autor de tres hechos de encubrimiento. En tanto, la pena impuesta a Puchetta es por otro hecho ilícito en el que fue coautor del delito de robo calificado por cometerse en poblado y en banda agravado (por la intervención de un menor de edad).

El fiscal que investigó los hechos es Guillermo Loyola y las sentencias fueron dictadas en el marco de un juicio en el que se abreviaron los procedimientos. La audiencia se llevó a cabo en la mañana de ayer en los tribunales de Rafaela ante la jueza Cristina Fortunato.



EN FORMA CONJUNTA

El ilícito que investigó Loyola fue cometido alrededor de las 10 de la noche del pasado jueves 14 de febrero.

“Los imputados, junto a dos menores de edad, ingresaron a una vivienda de Susana y redujeron a sus moradores mediante la utilización de dos cuchillos”, relató el fiscal. “Sustrajeron del interior de la vivienda una suma de dinero en efectivo, dos notebooks, un teléfono celular, un televisor Led Smart y otros elementos”, precisó.

“Finalmente, subieron todo en una camioneta propiedad de las mismas víctimas, y se escaparon en el vehículo con los elementos sustraídos”, detalló Loyola.



OTROS ILICITOS

ATRIBUIDOS

En relación al condenado Coria, la Fiscalía le atribuyó otros tres hechos cometidos en la ciudad de Rafaela.

El primero de ellos fue entre el miércoles 5 de julio y el viernes 28 de julio de 2017. “El imputado –con conocimiento de su origen delictivo– recibió de una persona que aún no se pudo identificar una motocicleta propiedad de una mujer”, manifestó Loyola.

El segundo hecho ocurrió en fecha y horario que no se puede determinar con exactitud, pero ubicable entre el sábado 14 y el domingo 15 de octubre de 2017. “Coria recibió de un individuo aún no identificado, un perro de raza caniche toy propiedad de una mujer. Asimismo, lo publicó en su perfil personal de la red social Facebook con la clara intención de vender el can con fines de lucro económico”, relató el fiscal.

El tercer hecho aconteció entre el sábado 20 de octubre y el martes 30 de octubre de 2018. “El imputado –conociendo su origen delictivo– recibió de una persona que aún no se logró identificar, una planchita de pelo”, precisó.

En tanto, a Puchetta se lo condenó también por un ilícito cometido alrededor de las 2 de la madrugada del sábado 15 de septiembre de 2018 en Rafaela.

“El imputado, junto a otros tres individuos –uno de ellos menor de edad–, ingresó a un local comercial propiedad de una mujer forzando la cerradura de la puerta principal”, describió Loyola. “Sustrajeron indumentaria y una caja registradora con dinero en efectivo en su interior. Luego, se retiraron del lugar con los objetos sustraídos”, concluyó el fiscal, según dio a conocer oficialmente el Ministerio Público de la Acusación (MPA).