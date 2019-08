El secreto de una familia que procura ser familia... Información General 31 de agosto de 2019 Por Alicia Riberi Leer mas ...

Ser familia es un desafío que nos debe preocupar y ocupar, porque destruyéndose la familia, se destruye la sociedad.

¿Qué nos pasa hoy?... perdimos el timón de la familia, por miedo, por culpa, por ignorancia, por ambición, por amor al poder y cuando llegamos a advertirlo, es tarde tal vez, porque ya a nadie le interesa ser familia.

Recuerdo que hay valores, como la honestidad, la generosidad, el respeto por el otro y por todo lo que representa, la libertad, la justicia, la responsabilidad, la honradez, la verdad, la valentía, el honor y la paz, que para nuestros padres era el límite que nos imponían ante cualquier requerimiento.

Qué quiero decir con esto…los valores no se negocian, son intocables y hubo personas, grupos, que los hicieron estallar.

Cómo se detiene la destrucción, con la reconstrucción de esos valores y como país, salir a la calle en paz pidiendo y exigiendo a quienes quieren gobernarnos, una república libre e independiente y obviamente federal, aunque el federalismo para los gobernadores es según les convenga y no podemos transar con la coerción de la libertad.

Lamentablemente, el hombre se cree todopoderoso y no advierte que como sube, como escala, se cae y queda solo, nadie garantiza la pleitesía eterna, no hay nada más ingrato que el ser humano y en Argentina ya sabemos que no hay memoria... es vergonzoso... roban pero hacen... queremos soluciones mágicas, las desgracias y catástrofes financieras de décadas deben solucionarse en cuatro años y no sea cosa que sacrifiquemos viajes, dólares, un auto 0 km o una hectárea menos.

Mis queridos lectores sinceramente no me interesa el partidismo, pero sí me importa que gobierne gente corrupta, no negocio con los valores, no me importa el materialismo, me importa poder mirar a mis hijos y nietos a los ojos sin sentirme responsable de ser parte de un país pobre ante la mirada del mundo, pero no pobre de bienes materiales sino en esencia, una esencia que huela bien y no como nos mira el mundo con pena por advertir que no sabemos valorar todo lo que Dios nos dio en este bello país.

Para que escribí esta nota, no para pedirles opiniones políticas, sino para defender la Democracia, la República que sí está en peligro a mi humilde entender y quiero que mi familia se consolide y siga siendo libre, sin opresiones, sin odios, sin venganzas, sin mentirosos ni tramposos.

No negociemos los valores, pongámoslos altos donde todos los puedan ver y cuando vean a un argentino, no digan ese mediocre, ese que se cree vivo, sino lo vean como un ser inteligente, sensible y que ni fabrica pobres, ni los usa, sino que los ayuda a salir de la mediocridad con una educación de calidad…

El secreto de una familia que procura ser familia... es no poner a los valores en jaque sino poner en jaque al que altera los valores...