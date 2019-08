Aprender en la Empresa: sigue el proceso formativo de 35 jóvenes Locales 31 de agosto de 2019 Redacción Por El objetivo que persigue consiste en mejorar la empleabilidad en chicos y chicas de nuestra ciudad que se encuentran desocupados, generando una oportunidad de capacitación dentro de los talleres productivos u oficinas, y donde además, los instructores son empleados calificados de las mismas instituciones.

En el mes de julio inició una nueva edición del programa Aprender en la Empresa, coordinado por la Municipalidad de Rafaela y el Centro Comercial e Industrial de Rafaela y la Región, en el que participan 35 jóvenes en nueve firmas de la ciudad.

TRON S.A. es una firma que recibió a un lavacoche y Gustavo Segnini, su director, se ha expresado muy conforme respecto al camino transitado.

“Buscamos trabajar con jóvenes que actualmente se desempeñan como lavacoches bajo el registro municipal, ofreciéndoles una capacitación vinculada a las nuevas tecnologías. Aprender en la Empresa nos dio el marco ideal para llevarlo adelante, y estamos muy contentos con lo realizado hasta el momento”, comentó el empresario.

También dijo que “avanzamos más de lo que pensábamos con Daniel, responde muy bien a la capacitación y entonces podemos elevar el nivel del desafío. Agregamos otros puntos a los previstos en la planificación original y estamos terminando esta primera etapa”.

Y agregó que “como el proceso viene superando nuestras expectativas, vamos a iniciar una segunda instancia donde esperamos que pueda incorporar conocimientos prácticos sobre temas vinculados a soluciones móviles para Smartphones”.

Por su parte, Daniel ha manifestado sentirse muy a gusto con la experiencia: “El programa está buenísimo, a mí me gusta aprender cosas nuevas, más oficios para el día de mañana tener diferentes alternativas de trabajo. Durante este tiempo aprendí las partes de las computadoras, a manejar Excel, Word, armé mi currículum, y lo pude subir a plataformas digitales de empleo que diariamente consulto. Me enseñaron muchas cosas que son básicas y necesarias”.

“Cada día me informan sobre los temas que voy a aprender, nos ponemos a practicar sobre eso, y uso una computadora que me dan en la empresa para poder practicar y ejercitar”. Además, Daniel se encuentra en el registro municipal de personas que lavan autos en la vía pública, y cursa el primer año de la escuela Vecchioli en el turno noche, con lo cual la empresa lo ayuda para poder coordinar los horarios.

Por último, Gustavo Pieroni de la Secretaría de Desarrollo Económico del municipio, manifestó: “Hemos podido articular muy bien con la Oficina Municipal de Empleo y el Centro Comercial e Industrial para llevar adelante el programa, dado que se sostiene a partir de aportes compartidos. Las capacitaciones se vienen desarrollando de la mejor manera y sabemos que habrá casos puntuales en donde algunos jóvenes seguirán vinculados a las empresas”.

“De todas formas, entendemos la difícil coyuntura económica actual, que seguramente no permitirá la misma incorporación de otros años. A pesar de esto, resulta fundamental sostener el Aprender en la Empresa, que actúa como elemento de contención y mejora de la empleabilidad en muchos jóvenes que transitan la búsqueda de su primer empleo”, señaló.