Una experiencia enriquecedora Región 31 de agosto de 2019 Redacción Por Leer mas ...

Como mensaje final Barbero puso especial énfasis en destacar que " voy a seguir estando, soy el vice presidente de la nueva comisión que asumirá en diciembre, estaré acompañando, aportando mi experiencia a la nueva gestión, creo que la comunidad se construye a partir de la idea de cada uno de los vecinos y del trabajo que pueden seguir ofreciendo".

Más adelante reflexionó " si vuelvo creo que va a mostrar una precariedad la estructura política que tiene el pueblo, uno pasó dio le mejor de sí y a partir de eso construir el pueblo que yo pensaba, creo que es oportuno en estos cambios ir poniendo gente joven, con ideas nueva, siempre dentro del equipo, la idiosincracia de cada uno le va a imprimir un ritmo distinto, un tinte diferente y el pueblo sale ganando.

"Si tengo que volver, creo que va a demostrar una debilidad del equipo por que no supimos construir , o formar alguien para dar la continuidad. Creo que la Democracia es alternancia, esas presidencias largas de tipos que están 20 años sentados, es una salida laboral, no servicio a la comunidad

"Si tengo que decir algo de mi gestión es que fue una experiencia enriquecedora en lo que es el servicio a la comunidad, más allá de que uno cobre como empleado, ser presidente es un servicio.

"A mi me decían que a la Comuna tenés que sentirla y hacerla tuya, me costó al principio pero ahora que la siento mía creo que es el momento de dejarla porque es cuando uno pierde la idea de que no es mía la Comuna, acá no es cuestión de ser patrón, es seguir siendo un servidor. Con más de 40 años, todavía soy joven, puedo volver a arrancar.

"Creo que este ir pensando en la renovación es algo que entusiasma a la gente que quiere estar en política, ya que sabe que tendrá la posibilidad de conducir".

Con satisfacción puso especial acento en remarcar que "lo que más me llevo es el hecho del servicio que pude dar a la comunidad. Mi gran obra fue reconstruir la trama social que estaba muy deteriorada, en la comunidad la grieta era muy grande, no es mérito mío sino del pueblo que quiso trabajar en conjunto, hoy puede respirarse un clima de pueblo, lo dice la comisión que formó José (Barbero) , el presidente comunal electo, en donde todas las expresiones políticas están representadas".