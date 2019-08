Impulsan incorporación de Rosario y Santa Fe al Fondo de Obras Menores

El jefe del bloque socialista de la Cámara de Diputados de la provincia, Rubén Galassi impulsa modificaciones en el Fondo de Obras Menores, a través de un proyecto de ley que busca garantizar equidad y proporcionalidad en la distribución de los recursos provinciales entre los municipios y comunas de la provincia. El proyecto que está en trámite parlamentario junto a otro de similares características del diputado Luis Rubeo, incorpora a las ciudades de Rosario y Santa Fe, no contempladas por la ley vigente.

“El Fondo de Obras Menores es una herramienta económica que surgió hace más de 15 años para compensar a los municipios y comunas de la provincia que no recibían recursos de origen nacional provenientes del llamado Fondo del Conurbano, como sí lo hacen las ciudades de Rosario y Santa Fe y que destinan a hacer obras para la comunidad”, explicó el diputado Galassi al fundamentar la iniciativa.

“Sin embargo, -continuó el socialista- mientras el Fondo del Conurbano, de jurisdicción nacional, nunca fue actualizado desde su creación en la década del 90 y sigue estancado en 30 millones de pesos, el Fondo de Obras Menores se ha ido actualizando año a año, alcanzando en 2019 los 1400 millones de pesos. el. Esto significa –prosiguió Galassi- que mientras los recursos provenientes de Nación para Rosario y Santa Fe continúan estancados desde hace más de 20 años, el Fondo provincial de obras menores se ha multiplicado por 70 desde su creación, por lo tanto creemos que es justo incorporar a esta ley a las dos grandes ciudades de la provincia, donde viven más del 40% de los santafesinos”.

La intención del bloque socialista es que este proyecto sea tratado en Diputados junto al proyecto que tuvo media sanción en el Senado y que habilita a los municipios y comunas a utilizar hasta el 50 % del Fondo de Obras Menores en gastos corrientes para afrontar los efectos de la crisis económica que afecta al país.

Es preciso remarcar que la propuesta que impulsa Galassi no modificará los recursos que perciben actualmente los municipios y comunas a través del Fondo de Obras Menores, ya que el nuevo Fondo contará con un mayor presupuesto para atender las necesidades de las 55 ciudades y de las más de 300 comunas que tiene la provincia.

Asimismo, el proyecto de ley amplía los rubros para el destino de los recursos, que en la actualidad solo pueden utilizarse para obras de cloacas, pavimento, alcantarillas, entre otros, y habilita a los municipios y comunas a aplicarlo en gastos corrientes y al sostenimiento del sistema de transporte público.



“GARANTIZAR LOS

FONDOS POR LEY”

“Creemos que ya es hora de incorporar definitivamente a Rosario y Santa Fe a este Fondo y consideramos que hay que hacerlo por ley porque si bien en estos años el gobierno provincial ha invertido recursos en obras y servicios tanto en Rosario como en Santa Fe, siempre es mejor que esas decisiones no sean coyunturales y que estén establecidas por ley, para darle certidumbre y previsibilidad. No tenemos dudas que esta ley otorgará mayor justicia en la distribución de este fondo en nuestra provincia”, sostuvo el diputado.

-Hay quienes sostienen que Rosario recibe gran cantidad de recursos por parte de la provincia para sostener su sistema de salud….

- “Quienes sostienen esa afirmación no pueden desconocer la calidad de la salud que presta la Municipalidad de Rosario donde también viven santafesinos y santafesinas, como los que viven en cualquiera de las demás ciudades y comunas de la provincia, muchos de los cuales vienen a atenderse justamente a Rosario por la alta calidad de su sistema de Salud. Es un debate que se termina en el deber constitucional de la provincia de ayudar a apuntalar un sistema de salud, donde vienen a dar a luz a sus hijos o a recibir atención de alta complejidad pacientes de toda la provincia en efectores como el HECA (Hospital de Emergencias Clemente Alvarez), el Vilela (Hospital de Niños Víctor J Vilela) o el CEMAR, por poner solo algunos ejemplos”, cerró Galassi.