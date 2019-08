La UCR se organiza para la campaña Locales 31 de agosto de 2019 Redacción Por Dirigentes radicales de toda la provincia se reunieron en el Comité Provincial para hacer una evaluación de las PASO y organizar la campaña y fiscalización de cara a los comicios de octubre. “La marcha del sábado, así como la enorme vocación puesta de manifiesto por muchos argentinos para fiscalizar y ayudar a Juntos por el Cambio, es una muestra de que hubo una potencialidad no aprovechada en la PASO y que esperamos que pueda desplegarse en la elección general”, aseguró José Corral.

FOTO PRENSA CAMBIEMOS CAMPAÑA. Corral presidió el encuentro en el Comité Provincial del radicalismo.

Dirigentes radicales de toda la provincia participaron este jueves de un encuentro en el Comité Provincial, en la ciudad de Santa Fe, para hacer una evaluación de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), organizar la campaña de cara a las elecciones generales, y analizar la situación del país. La convocatoria -realizada de manera conjunta por José Corral, en su carácter de integrante de la Mesa del Comité Nacional de la UCR, y Julián Galdeano, como presidente del Comité Provincial- reunió a dirigentes y referentes de toda la provincia, entre quienes estuvieron la candidata a diputada nacional, Ximena García; legisladores nacionales y provinciales, intendentes, presidentes comunales y concejales.

“El encuentro fue resultado de una reunión que tuvo lugar la semana pasada en la ciudad de Buenos Aires, convocada por el Comité Nacional para hacer una evaluación de la PASO y organizar la campaña y operativo de fiscalización para las generales del 17 de octubre”, contó el actual intendente de Santa Fe, José Corral, y confió que en ambos encuentros “hubo una mirada crítica, no sólo de los resultados obtenidos, sino de algunas cuestiones que viene planteando la UCR respecto de medidas de alivio económicas, que algunas se tomaron después de las PASO y que nosotros veníamos impulsando; y también la necesidad de una mejor organización de la militancia y de quienes han mostrado voluntad de sumarse”, apuntó.

En ese sentido, el dirigente de Juntos por el Cambio resaltó que “la marcha del sábado, así como la enorme vocación puesta de manifiesto por muchos argentinos para fiscalizar en las elecciones generales y sumarse a esa convocatoria para ayudar a Juntos por el Cambio en los próximos comicios, es una muestra de que hubo una potencialidad no aprovechada en la PASO y que esperamos que pueda desplegarse en esta elección general”. Y consideró que revertir el resultado electoral “es muy difícil, pero no imposible”.



“Fue una reunión para escucharnos, para debatir, y profundizar en el análisis de la situación actual del país. Nos preocupa mucho la situación económica, la actitud irresponsable de Alberto Fernández y del kirchnerismo en general respecto de las señales que el país tiene que dar ante la enorme dificultad económica que tenemos, que fue potenciada por la posibilidad de que gane el kirchnerismo”, resumió José Corral.

De la reunión en el Comité Provincial participaron todos los sectores internos que comparten la pertenencia a Juntos por el Cambio, siguiendo la decisión del partido a nivel nacional. “Hubo representantes de diferentes departamentos, ciudades y comunas. Hay algunos radicales que individualmente no acompañan a Juntos por el Cambio, pero hubo asistentes de toda la provincia, porque el radicalismo tiene una capilaridad que hay que aprovechar mejor”, dijo el intendente santafesino.

En ese punto, José Corral entendió que “el diseño de campaña y la manera de trabajar durante la PASO probablemente no aprovechó debidamente esa potencialidad. La idea es trabajar codo a codo con todas las fuerzas de Juntos por el Cambio, pero aprovechando esa vocación de la UCR de protagonizar la campaña y darle un perfil propio”.

¿Qué sigue ahora? “Este fin de semana hay sendas reuniones en Santa Fe y Rosario, con las otras fuerzas que integran Juntos por el Cambio, convocando a dirigentes y referentes de los diferentes departamentos y ciudades para organizar los dos meses que quedan de campaña”, finalizó el dirigente radical.