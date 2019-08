Readecuación del canal norte: presentaron doce ofertas

SUNCHALES (De nuestra Agencia). - Tal como estaba anunciado ayer por la mañana en la Casa de la Historia y la Cultura del Bicentenario se desarrolló una ceremonia, presidida por el gobernador, Miguel Lifschitz, junto al intendente local, Gonzalo Toselli, en cuyo transcurso fueron abiertas las doce ofertas presentadas para cristalizar la obra de readecuación del canal Norte.

Estuvieron presentes también el ministro de Infraestructura y Transporte, José Garibay; el subdirector de Regiones, Municipios y Comunas, Pablo Pinotti,el diputado provincial Omar Martínez; el coordinador de la Región 2 Nodo Rafaela, Fernando Muriel; y la presidente del Concejo Deliberante de la ciudad de Sunchales, Andrea Ochat, junto con demás autoridades y representantes de empresas y de asociaciones civiles.

Esta licitación corresponde a la obra también conocida como Corredores Biológicos que, tiene como objetivo, la recuperación de dimensiones y secciones oportunamente detalladas en el proyecto elaborado en el año 1999, el cual señalaba la necesidad imperiosa de recuperar el caudal de diseño en el canal de desagüe Norte.Con un plazo de ejecución de nueve meses y un aporte del Gobierno Provincial de $ 27.433.946,71, los trabajos de construcción, que abarcan una distancia de 4.5 km entre la intersección del canal Norte con Ruta 280S y la confluencia del canal Sur, consistirán esencialmente en la limpieza y perfilado del canal Norte.

En la ocasión se presentaron doce ofertas.

Todo fue iniciado con la entrega del Decreto declarando Huésped de Honor al gobernador, Miguel Lifschitz.



13.000 hectáreas rurales beneficiadas

En primer término dirigió un breve mensaje el secretario de Obras, Servicios y Ambiente del Municipio, Leopoldo Bauducco, quien ofreció detalles de la obra y destacó su trascendencia.

Remarcó que la tarea que se llevó adelante para encararla y que“una traza urbana que beneficia a nuestra localidad, también tiene un alto impacto en la zona rural, son más de 13 mil hectáreas que van a ser beneficiadas en los procesos hídricos extremos”.





Acciones positivas



El intendente de Sunchales, Gonzalo Toselli, aseguró que “como en todas las oportunidades en las que el gobernador visitó la ciudad en estos tres años y algo de gestión, su presencia, la de sus ministros y su equipo de gestión no solo implica una visita, sino un paso importante en la concreción de acciones muy positivas para la comunidad y la región”.

“Esta es una obra que tiene muchas aristas positivas y que favorece el desarrollo de nuestras ciudad, ya que no solo mejorará el manejo de los recursos hídricos, sino que, en la etapa siguiente, también favorecerá la integración de este espacio a lo urbanístico, por la generación de un espacio verde nuevo para favorecer el encuentro de la comunidad. Además, la inversión genera puestos de trabajo y dinamiza la economía en estos tiempos tan críticos”,culminó.



Trabajo común entre gobierno provincial y gobiernos locales



“Creo que nunca, como en este período, hubo tanto trabajo común entre el gobierno provincial y los gobiernos locales de todos los partidos políticos, porque no hicimos diferencias. Hoy, en coordinación con los gobiernos locales, se ejecutan más de 70 programas con financiamiento provincial”, destacó Lifschitz.

“Estamos muy conformes de llegar al final de nuestra gestión pudiendo acreditar más de 1300 obras ejecutadas en toda la provincia, con más de 100 mil millones de pesos de inversión: no hay en la historia santafesina semejante inversión en tan poco tiempo”.

“Particularmente, el tema del saneamiento de las obras hídricas fue una prioridad en nuestra gestión. Hemos tenido que encarar, al mismo tiempo, la ejecución de obras y una planificación macro respecto del tema hídrico, que no existía en la provincia. Los problemas hídricos tienen que ver con las macro cuencas y Santa Fe tiene cuencas compartidas con Córdoba, Santiago del Estero, Chaco y Buenos Aires, así que tuvimos que establecer y firmar acuerdos interjurisdiccionales con estas provincias y con el gobierno nacional, ratificados por la Legislatura provincial y leyes nacionales”, explicó Lifschitz.

“Tuvimos que elaborar proyectos técnicos, ya que ninguna obra se puede ejecutar sin proyectos de ingeniería. Para realizar una obra hídrica es necesario hacer relevamientos previos, topográficos y altimétricos; analizar el escurrimiento de las aguas y de las napas; y llevar adelante estudios de suelo. Toda esta tarea la hemos realizado y, al mismo tiempo, ejecutamos las obras proyectadas. Así que no solamente dejamos obras concretadas, sino también muchos proyectos y planificaciones que les van a ser muy útiles al próximo gobierno para continuar este gran plan de inversiones en toda la provincia”, concluyó.