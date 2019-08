"Es un ciclo que alegra el corazón de los adultos mayores de Rafaela" Sociales 30 de agosto de 2019 Redacción Por Así lo expresó el Intendente en la presentación oficial que se llevó a cabo en la Universidad de la Mediana y Tercera Edad. Las actividades se desarrollarán del 1 al 29 de septiembre.

FOTO CP// PRESENTACION. Tuvo lugar ayer por la mañana en la UMTE.

Ayer, en la Universidad de la Mediana y Tercera Edad (UMTE), se realizó la presentación de la séptima edición de “La Perinola”, que organizan conjuntamente la Municipalidad de Rafaela y el Consejo de Adultos Mayores.

El intendente Luis Castellano destacó en el acto que “son lindos momentos en el marco de la crisis, las dificultades. Presentar un ciclo que provoque ganas de disfrutar, que lo podamos hacer con el Consejo de Adultos Mayores (CAM), que en el armado del programa la participación sea amplia y se la podamos ofrecer a toda la ciudad, son buenas noticias que alegran el corazón”.

Las actividades se extenderán desde el 1 al 29 de septiembre en diversos espacios de la ciudad. La programación completa puede consultarse en la página web municipal (www.rafaela.gob.ar – banner) y los programas de mano se podrán obtener en las distintas dependencias municipales, en el Complejo Cultural del Viejo Mercado y en las instituciones que colaboran con el Festival.

El mandatario local también expresó: “Mi enorme agradecimiento al equipo que está trabajando en el programa, y especialmente, a todos los adultos mayores que empujan y quieren más. En esta etapa de la vida, el corazón sigue latiendo con ganas. No importa la edad sino lo que sentimos y queremos hacer. La Perinola es eso, un ciclo que alegra el corazón de los adultos mayores de Rafaela”.

Por otro lado, dijo que “tener la Perinola en el calendario anual de eventos, es un hecho importante para la ciudad y esperarlo todos los años, como se espera el Festival de Teatro, las carreras”. Y habló de logros en conjunto con este espacio que congrega a diversas instituciones que trabajan en la temática: “La rampa mecanizada para acceder al municipio, las veredas de la Plaza 25 de Mayo, rampas en las esquinas”.

“Estamos trabajando en nuevos desafíos con el CAM. Si bien estamos en un momento complicado, lo seguimos teniendo en agenda y serán temas para cuando la situación se estabilice. Estamos con una agenda viva, enérgica, temas de debates y la participación es fundamental”, agregó Castellano.

Además, manifestó que “un tema que ha tenido mucho éxito y ha sido una decisión en conjunto, es el registro de cuidadores de ancianos. Ya vamos por el segundo ciclo y se están capacitando un importante número de personas a través de un convenio que tenemos con el Centro de Formación Profesional Nº 5”.

En este sentido, contó que son más de 600 horas de capacitación para formar a personas con los conocimientos y las herramientas necesarias cuando debamos “decidir el cuidado para nuestros seres queridos. Sabemos que no es fácil cuando uno tiene que salir a buscar a alguien de confianza que pueda estar en la casa, con buena predisposición y amor. Y es una importante fuente de trabajo, justamente, en este momento en donde tanto se necesita”.

“Estamos ante el desafío de una sociedad cuya esperanza de vida se prolonga cada vez más, y eso requiere nuevas formas de cuidado. Hemos dado pasos importantes y vamos a seguir profundizando otros temas y seguir proyectando para nuestros adultos mayores en esta ciudad que queremos tanto y que tiene un aporte tan grande como el de ustedes”, cerró Luis Castellano.



La Perinola y el Buen Trato

Al tomar la palabra, María Angélica Matus, representante de la Escuela Américo Tosello que integra el CAM, explicó: “Es bueno recordar que el Consejo comenzó siendo una mesa coordinadora y con el paso del tiempo siguió trabajando su conformación por decreto”.

“El 1 de diciembre de 2016, es coordinado en conjunto con la Secretaría de Desarrollo Social y la Subsecretaría de Gestión y Participación, y eso nos impulsa a seguir trabajando. Muchos, a veces, piensan que trabajamos en silencio, pero no interesa, trabajamos por y para los adultos mayores. EL CAM está conformado por 13 instituciones con objetivos claros, diseñando campañas”, detalló.

“La Perinola se enmarca en la 'Campaña del buen trato al adulto mayor', porque queremos instalar los valores de nuestra sociedad y del buen trato que nos hace falta”, señaló Matus.

Finalmente, agregó: “Hablar de La Perinola es hablar de comunicación y expresión, una serie de actividades que van a comenzar el 1 de septiembre para que todos participemos”.

Por su parte el secretario de Gobierno y Ciudadanía, Eduardo López, reflexionó: “La gente vive más años, nuestro país está sufriendo una transformación de la población: cada vez son más los adultos mayores y esas personas viven más tiempo y requieren de esparcimiento, servicios de salud, atención, contención y poder ser parte de las decisiones de políticas públicas que las involucran”.

Asimismo enfatizó: “Necesitan ser escuchados para que las propuestas sean compartidas y participativas. La Perinola es un ejemplo de eso”.