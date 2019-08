Supermercados Pingüino presentó su nueva línea "fáciles de Pingüino" Locales 30 de agosto de 2019 Redacción Por Se trata de alimentos cocidos, abatidos y envasados al vacío, que puede durar 8 días en nuestras heladeras, gracias a un proceso de producción que logra que el alimento no se contamine y que se mantenga como "recién hecho".

Ver galería 1 / 2 - FOTO JORGE BARRERA PROPUESTA INNOVADORA. Gustavo Molfino, director de la empresa Cormorán, abriendo anoche la degustación. PRESENTACIÓN DE PRESTIGIO. El Cheff Guillermo Boffa explicó cómo se logra el alimento.

Supermercados Pingüino lanzó anoche al mercado un producto innovador que difícilmente se encuentre en otras góndolas del país. Un producto que puede durar 8 días en nuestras heladeras, gracias a un proceso de producción que logra que que el alimento no se contamine y que se mantenga como "recién hecho".

Esto nace durante las permanentes reuniones del directorio de la empresa, donde se piensa en cómo mejorar el proceso productivo y llegar de la mejor manera al cliente. Y es así, que estudiando las alternativas para envasar carne, se encontraron con esta técnica que se llama The cook and chill (cocción y abatimiento), la cuál consiste en hacerla con un horno combinado en la propia cocina, con vapor y temperatura, pero que al sacar el alimento de ese horno se pasa a un abatimiento (bajar la temperatura de manera rápida) que se logra en 90 minutos.

Gustavo Molfino, director de la empresa Cormorán y gerente de Producción y Productos Frescos, expresó anoche que "hace más de dos años que estamos trabajando en esto. Es un producto innovador, disruptivo. No se encuentra en Rafaela ni en la región, sólo en Buenos Aires y que se denomina cocción y abatimiento y envasado al vacío. También habrá envasado en atmósfera modificada, lo que permitirá que el producto dure 8 días en la heladera", dijo ante los medios.

Esto significa bajar la temperatura rápidamente de más de 100º a 3º, y para lograr eso es un equipo similar a una heladera grande con ventiladores gigantes que abaten la temperatura y pasan por la temperatura de riesgo que está entre 40º y 70º, donde las bacterias se reproducen muy fuerte y no generan bacterias.

Las personas que adquieran este producto lo pueden mantener en la heladera sin frizarlo. Hasta 8 días va a durar perfectamente. En tanto, si se friza va a durar más, pero el freezer produce una ruptura de la célula del alimento que termina en una pérdida de agua, por lo que pierde calidad. "Nosotros sugerimos que este producto se consuma dentro de los 8 días. Este producto es mejor en cuanto a calidad, ya que al no recontaminarse, mantiene los sabores", dijo Molfino.

A partir de esta presentación realizada anoche, el producto estará en todas las sucursales de la ciudad. En cuanto al precio, las autoridades dijeron que es el mismo que venían trayendo. "Estamos en una época de inflación, no podemos evitar que las cosas suban, pero sí aseguramos que este producto no va a ser más caro que el producto normal que nosotros veníamos vendiendo en nuestras góndolas", finalizó Molfino

"El producto se calienta sin perder ninguna de las cualidades organolépticas", dijo en su presentación - explicación el prestigioso chef Guillermo Boffa, quién dicto una charla anoche de cómo se logra el producto. "Esto es novedoso para la Argentina misma. Debe ser uno de los únicos o de los primeros supermercados del país que está lanzando productos de resolución fácil para la gente, y que solamente llevan 6 minutos de preparación. Independientemente del plato que sea", marcó y agregó que "esta es una ventaja muy grande para el consumidor que puede llegar a tener un producto que dura 8 días en su heladera y que lo puede consumir en el momento que quiera", concretó el cheff.