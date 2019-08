Una charla para aclarar mitos sobre las vacunas Locales 30 de agosto de 2019 Redacción Por CONTINUIDAD DE LA AGENDA DE LA CIENCIA

FOTO PRENSA MUNICIPALIDAD EN EL VIEJO MERCADO./ Allí se llevó a cabo el encuentro

Este jueves por la tarde, en el Complejo Cultural del Viejo Mercado, se realizó el "Conversatorio sobre mitos y verdades de las vacunas", en el marco de la Agenda de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación que lleva adelante la Municipalidad de Rafaela.

La actividad estuvo a cargo de Carolina Veaute, doctora en Ciencias Biológicas, docente e investigadora en el Laboratorio de Inmunología Experimental de la Facultad de Bioquímica y Ciencias Biológicas de la Universidad Nacional del Litoral.

La propuesta buscó generar un espacio de diálogo con una especialista para saber qué son las vacunas y dialogar con los participantes sobre saberes, miedos e informaciones circulantes en torno al tema.

La experta explicó que “se observa en todo el mundo, personas que no quieren vacunar a sus hijos. Por ejemplo, en el caso de Europa, estamos viendo las consecuencias porque ha habido brotes de sarampión, una enfermedad que se consideraba casi erradicada o con muy pocos casos. El aumento de los números de enfermos ha sido realmente alto desde que este movimiento o costumbre ha tomado fuerza”.

Con respecto al calendario de vacunas, dijo que “en las vacunas que son obligatorias, no ha habido mayores problemas, con las que sí hubo retraso es con la de la gripe, una vacuna que anualmente se tiene que renovar porque las de un año son diferentes a las del otro”.

“En Santa Fe si bien hay pequeños grupos que se oponen a las vacunas, hasta el momento no se ha visto una consecuencia de esta manifestación. La idea es que la gente se siga vacunando para no llegar a ver las consecuencias”, agregó.

También contó que el principal mito que originó esto “fue una publicación en una revista científica de muy alto impacto y de un científico que dijo que la vacunas causaban autismo. Esta fue la semilla que generó todos estos movimientos nuevos. Si bien esa publicación o declaración se desmintió, porque la misma revista reconoció que había sido un fraude, es muy difícil retractarse de una opinión que ha sido lanzada, ya que el daño ya fue hecho. Así se van generando mitos, se demuestra que no son verdad, pero esas falsas noticias quedan, lamentablemente”.

Además, Veaute se refirió a las vacunas producidas a base de virus: “En algunos casos las vacunas más antiguas, inyectaban el mismo microorganismo que causaba la enfermedad pero atenuado, es decir, que se le hacía una serie de procesos para asegurarse que ese microorganismo no pueda producir la enfermedad. Es imposible que ese microorganismo nos produzca la enfermedad”.

Después, “empezaron a incorporarse vacunas en donde los microorganismos se mataban con calor, con formol y entonces recibimos el microorganismo pero muerto, que tampoco puede producir ninguna enfermedad”.

Finalmente, “las vacunas más nuevas, que es lo que se va a tender en el futuro, es a no incorporar el microorganismo sino una parte que sea representativa del mismo, una molécula”.

“Hoy hay muchos grupos que trabajan muy seriamente en el diseño de nuevas vacunas, ya sea para infecciones para las cuales no hay una vacuna o para reemplazar vacunas más antiguas por vacunas que produzcan menos efectos secundarios y que la gente tenga así menos miedo”, agregó.

En investigación, “en este momento, está siendo muy difícil llevar adelante el mismo ritmo con el que se venía trabajando porque se depende de insumos importados y esto se ve reflejado en el tema económico”.

Por último, recomendó: “Los padres tienen que saber que tienen que cumplir con el calendario de vacunas. Son vacunas gratuitas que están sumamente probadas a lo largo de los años y de la historia de la vacunación. Hay otras que van surgiendo y que algunos pediatras aconsejan colocar. Éstas son decisión de los padres o del pediatra. Donde se hace foco es en el calendario nacional porque con eso están cubiertos para las infecciones más frecuentes y que pueden traer secuelas más graves”.