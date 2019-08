Representantes de Atlético en Humberto

En la localidad de Humberto 1º se realizó el torneo Dominguito correspondiente al calendario oficial de torneos de la Federación Rafaelina de Ajedrez. La Escuela de Ajedrez de Atlético de Rafaela participó con una numerosa delegación, donde los participantes pudieron competir con sus pares de la zona.

Las categorías fueron muy numerosas y competitivas con una magnífica performance de los representantes celestes. En la Sub 8, Salvador Delgado ganó en forma invicta y Jeremías Lemos compartió el 4º puesto en una meritoria actuación.

En la categoría Sub 10, la más numerosa con 24 jugadores y muy competitiva, tuvo una destacada actuación de Santiago Sarco que se está afianzando en su juego y compartió la 13º posición. En la categoría Sub 12, Ramiro Suárez y Mateo Jappert compartieron el 4° lugar mostrando un gran avance en su juego. También hizo su debut Ignacio Bodini.

En la exigente categoría Sub 14, Santiago Núñez realizó una muy buena actuación y compartió el 3º puesto. Nereo Paz y Brian Ceballos, compartieron el 5º lugar, en una meritoria actuación. Participó también en esta categoría Ismael Chiapero.

Estos torneos, son muy importantes para los niños, donde pasan gratos momentos de distensión, se fomenta la amistad a través de la práctica deportiva. Es una forma de difundir el ajedrez, que tantos beneficios tiene para todos lo que lo practican.

Una mención especial para los padres de la Subcomisión de Ajedrez que con esfuerzo logran los medios para que los chicos puedan participar en los distintos torneos y a los profesores que tienen gran dedicación hacia los niños. La Escuela de Ajedrez de Atlético de Rafaela invita a todos los que quieran aprender este noble deporte, niños y adultos, a acercarse a la institución o comunicarse a: facebook: ajedrezrafaela, Instagram:escu eladeajedrez, e-mail: or. [email protected] tel.: 501385 - 695399.