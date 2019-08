Argentina lista para el Mundial Deportes 30 de agosto de 2019 Redacción Por BASQUETBOL

El debut ante Corea del Sur está a la vuelta de la esquina (sábado 9.30 AM de Argentina), y la Selección va calentando motores en Wuhan, China. Culminado el primer entrenamiento del jueves, Sergio Hernández se tomó un tiempo para analizar el estado en el que llega el equipo.

El bahiense comenzó por trazar una diferencia en el carácter entre las previas (giras amistosas) y el Mundial: "Siempre cuando está llegando el momento de la competencia hay una adrenalina especial, y a nosotros nos caracteriza por generar mucha ilusión. Éste es un equipo que se activa bien en época de torneos, porque a pesar de que en los amistosos se suelen traer malos humores, dudas, nervios -le pasa a todos los equipos-, todo cambia cuando está la llegada inminente del certamen; ese clima nos pone bien, nos une, nos potencia. Llegamos de manera muy optimista al primer partido, y que Facundo (Campazzo) esté entrenando con el grupo, le hace bien a él y a nosotros".



LOS RIVALES

Corea: Llega al torneo con 12 jugadores provenientes de su liga local y una figura clara. Es un equipo que corre mucho al contraataque, con cuatro jugadores abiertos en casi todas sus ofensivas y con el tiro de tres puntos como principal recurso y arma. Tienen como figura a Guna Ra, americano nacionalizado, que dominó Asia a su paso.

El juego suele centrarse en él y, si bien no posee gran talla (2.02), tiene conocimiento, bagaje y experiencia para provocar daño.

Nigeria: Uno de los equipos con mayor talento atlético del Mundial. Por su estilo vertiginoso y las características del plantel, tienen muchas vías de gol desde el perímetro. Tácticamente, son indisciplinados, pero resuelven y compensan muchas de esas falencias con la contextura física. Ike Diogu y Ben Uzoh son sus líderes de siempre, sumada a la ya tradicional presencia del NBA Al-Farouq Aminu. Para esta ocasión se sumó Ekpe Udoh, quien, tras ser MVP del Final Four de la Euroliga, jugó dos temporadas con el Utah Jazz. Además, tienen sangre joven de elite mundial: Josh Okogie, de 20 años, elegido en el puesto 20 del Draft por Minnesota Timberwolves y Chimezie Metu, ala pivote de Santa Antonio Spurs. Es la mejor Nigeria de los últimos cinco años. Y tal vez más. Si bien tuvieron los problemas dirigenciales de siempre (demoraron su salida del país por falta de presupuesto y nulo respaldo gubernamental), en los amistosos se mostraron sólidos y confiados.

Rusia: A partir de la baja de Alexey Shved y Dmitry Khvostov, se quedaron sin grandes creadores de juego en el perímetro, por lo que debieron construir su juego desde el poste bajo, incluso sin contar con Timofey Mozgov ni Joel Bolomboy. Todos cargan al rebote, son altos, potentes y se respaldan en la base del CSKA, liderados por Andrey Vorontsevich. El ex NBA Sergey Karasev y Vitali Fridzon serán las principales referencias en el perímetro.



FIXTURE Y ANTECEDENTES

Sábado 31 de agosto: 9.30hs - Argentina vs Corea (victoria 105-83 en 1994).

Lunes 2 de septiembre: 5.30hs - Argentina vs Nigeria (victoria 98-64 en 2006; victoria 68-51 en 1998).

Miércoles 4 de septiembre: 9.30hs - Argentina vs Rusia (victoria 73-61 en 2010; victoria 100-81 en 2002; derrota 84-64 en 1994).