Panorama Político Locales 30 de agosto de 2019 Redacción Por Leer mas ...

MALESTAR DE

INTENDENTES

Curiosa situación expone la crisis por estos días. El gobernador Miguel Lifschitz va a Buenos Aires y se queja ante la Nación porque perderá 4.000 millones de pesos por la quita del IVA a alimentos y el recorte de Ganancias. Pero al mismo tiempo, sufre el creciente enojo de los intendentes y presidentes comunales peronistas, entre ellos el rafaelino Luis Castellano, quienes imploran por fondos adeudados por el Gobierno provincial.

"Si bien estamos de acuerdo con los reclamos que el gobernador Lifschitz eleva a los medios de comunicación respecto de la deuda que la Nación tiene con nuestra provincia y los perjuicios que las modificaciones impositivas propuestas por Macri tienen sobre Santa Fe, no podemos dejar de lado las contradicciones que subyacen de sus palabras", advirtieron en un documento divulgado ayer. "Entendemos que el trato que el gobernador Lifschitz exige al Gobierno Nacional no se traduce en el trato que el mismo les da a los municipios y comunas de Santa Fe", advirtieron mientras insisten por el pago del Fondo de Obras Menores.



INTENDENTE

Y CONCEJALES

En un clima de armonía política pero de preocupación ante la crisis, el intendente Luis Castellano recibió en su despacho a los concejales. Fue el miércoles para tratar los temas que ya se abordaron en otros momentos similares de la Argentina. Básicamente, se explica que las herramientas que buscan garantizar los sistemas de control y transparencia en el uso de los fondos públicos no sirven para nada estos días porque los proveedores no pueden mantener los precios durante el proceso administrativo de una licitación o concurso de precios.

Por tanto, para garantizar la prestación de servicios el Municipio necesita mayor celeridad en sus trámites administrativos. Y lo debe hacer con la anuencia legislativa. Todos de acuerdo, a seguir el diálogo para ir resolviendo problemas y todo bien.

Nadie planteó en el encuentro que Lisandro Mársico quiere interpelar al intendente -a quien tildó de "blando" o al secretario de Gobierno y Ciudadanía, Eduardo López por el mapa de accidentología.



REDES SOCIALES

El gobernador y diputado provincial electo, Miguel Lifschitz, comenzó a seguir recientemente en Twitter a quien será su compañera en la Legislatura, Amalia Granata, quien fue una de las sorpresas electorales en junio pasado a partir de la bandera que enarbolan los celestes contra el aborto.

Si bien Lifschitz está a favor de la legalización a favor del aborto, eso no impidió que tienda puentes con la diputada electa. Se entiende, a partir del 10 de diciembre serán compañeros de trabajo parlamentario.

Ya que estamos en Twitter, el intendente rafaelino Luis Castellano, publicó el lunes fotos y comentarios sobre la reunión que mantuvo con la conducción de Atlético de Rafaela en el marco de la organización de la carrera del TC, que se llevará a cabo en una semana y un par de días. Se trata de la segunda competencia que esta categoría realizará en la ciudad después de la de mayo pasado, cuando se presentó para acompañar el centenario de la primera carrera organizada por Atlético.

Todo lindo hasta ahí. Uno de los comentarios que recibió el tuit, con todo respeto, fue de un grupo fierrero que pidió mayor seguridad en el predio de Atlético durante la carrera para evitar el pillaje.



DEFENSORES

DEL PUEBLO

Ante la inmadurez que los dos principales candidatos a la Presidencia parecen mostrar en estos días en el que el país tambalea, los defensores del Pueblo de las provincias tuvieron una buena idea tras ratificar compromiso en la defensa de los ciudadanos. El miércoles se reunieron en Rosario en el marco del III Plenario Anual de la Asociación de Defensores del Pueblo de la República Argentina (Adpra), del que fue anfitrión el defensor del Pueblo de la provincia y vicepresidente de la Federación Iberoamericana del Ombudsman (FIO), el santafesino Raúl Lamberto.

Fueron concisos pero contundentes en su planteo: pidieron que todos quienes detentan grados superiores de responsabilidad alguna sean prudentes tanto en sus actos y declaraciones públicas, para que se respete la institucionalidad y la democracia. Agregamos para que los mercados no se vuelvan locos y nos den la espalda.

Teléfono para Mauricio y Alberto.



DICCIONARIO

Si todavía estamos tratando de incorporar algunos conceptos del nuevo lenguaje inclusivo, ahora resulta que debemos comprar un diccionario económico para entender a los ministros de Hacienda. Reperfilar, reestructurar o defaultear la deuda dijo muy suelto de cuerpo un tal Hernán Lacunza, el sucesor de Nico Dujovne, el ex funcionario que invierte fuera del país.

El sitio chequeado.com se interesó en este llamativo uso del lenguaje, que parece elegante, pero que solo quiere comunicar que no tenemos guita y no le vamos a pagar a los acreedores cuando corresponde.

¿Reperfilar es un eufemismo de defaultear?, se preguntan muchos. O, ¿qué diferencia a cada concepto? Reperfilar: cambiar plazos sin cambiar montos. Reestructurar: cambiar plazos y montos. Default: cuando no se paga o los cambios no son voluntarios para los acreedores.

Siempre se aprende algo nuevo.



UN DEBATE EN

EL HORIZONTE

El domingo 13 de octubre la Universidad Nacional del Litoral (UNL) vivirá un nuevo momento histórico. A cuatro días de la conmemoración central de su Centenario, el Paraninfo de la casa de estudios emplazada en la ciudad de Santa Fe será sede del primer debate presidencial organizado por Ley, sostuvo la casa de altos estudios en un comunicado divulgado ayer.

Es que la Cámara Nacional Electoral (CNE) oficializó que son seis los candidatos que competirán en las elecciones presidenciales y los convocó a la primera audiencia pública que se concretará el jueves 5 de septiembre en Buenos Aires, en la sede del Tribunal. Allí, las autoridades de la CNE junto con a todos los miembros del Consejo Asesor brindarán detalles a los candidatos acerca de los dos debates presidencial cuya participación es de carácter obligatorio. El primero se concretará el 13 de octubre en la UNL y el segundo tendrá lugar una semana más tarde en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (UBA).

La CNE citó a la audiencia pública a los candidatos José Luis Espert (Partido 87 - Unite por la Libertad y la Dignidad), Juan José Gómez Centurión (Alianza 131 - Frente Nos), Nicolás del Caño (Alianza 133 - Frente de Izquierda y de Trabajadores), Mauricio Macri (Alianza 135 - Juntos por el Cambio), Alberto Fernández (Alianza 136 - Frente de Todos) y Roberto Lavagna (Alianza 137- Consenso Federal).

El objetivo es brindar información y que los candidatos confirmen su voluntad de participar en los debates presidenciales obligatorios. En este sentido, la CNE establece que la inasistencia del candidato o de su representante debidamente acreditado se tendrá como una expresión negativa respecto de la participación en los debates presidenciales obligatorios y dará lugar a la aplicación de una sanción, a la vez que se dejará una silla vacía para dejarlos en evidencia.