Unión debuta en Santiago Deportes 30 de agosto de 2019 Redacción Por FEDERAL A

Unión de Sunchales debutará esta noche en el torneo Federal A 2019/20 cuando visite al ascendido Güemes de Santiago del Estero, por la primera fecha de la Zona A. El partido se disputará desde las 22 en el estadio "Arturo Miranda" y será arbitrado por el tucumano Nelson Bejas.

A diferencia de anteriores temporadas, el Bicho Verde encara la competencia de manera mucho más austera. De hecho ya no se menciona el ascenso como objetivo, sino algo mucho más modesto como no pasar sobresaltos. Esa es la misión del entrenador Marcelo Milanesse, que tomó la posta tras el alejamiento de Adrián Tosetto, quien durante siete temporadas mantuviera un protagonismo muy alto en la categoría. En relación al plantel anterior hubo 14 bajas y llegaron otros tantos.

Entre las incorporaciones hay varios de nuestro fútbol: Mateo Castellano, Gustavo Mathier, Damián Arnold, Germán Rodriguez y ayer se sumó Nicolás Guzmán, a préstamo por un año desde Libertad (según publicó meridianodigital.com.ar, el propio futbolista pagó el préstamo de 50.000 pesos).

La posible formación titular sería con: Leonardo Torres; Gustavo Mathier, Jonatan Paiz, Miguel Yuste y Lucas Pruzzo; Lucas Vera Piris, Mateo Castellano, Alvaro Aguirre o Santiago Stelcaldo y Matías Valdivia; Diego López y Matías Zbrun.

Por el lado de los santiagueños, la dirigencia del ‘Gaucho’ confirmó la contratación del delantero Hugo De Marco, quien últimamente estuvo vistiendo la camiseta de Independiente de Beltrán, donde fue el goleador de la última Copa Santiago y el equipo fue subcampeón de ese certamen.

El dato de las últimas horas es que finalmente el entrenador Pablo Martel dirigirá al equipo, pese a la denuncia por violencia de género de su ex pareja.



PRIMERA FECHA ZONA A

Viernes 30: 22 hs. Güemes – Unión de Sunchales (Nelson Bejas).

Sábado 31: a las 16, Defensores de Pronunciamiento – Crucero del Norte (Nahuel Viñas); a las 19, Sportivo Las Parejas – Sportivo Belgrano de San Francisco (José Sandoval); a las 21, Sarmiento de Resistencia – Defensores de Belgrano (Federico Guaymás Tornero).

Domingo 1: a las 14 San Martín Formosa – Gimnasia y Esgrima de Concepción del Uruguay (Guillermo González); Juventud Unida de Gualeguaychú – Central Norte de Salta (Rodrigo Rivero); 14.30, Douglas Haig de Pergamino – Chaco For Ever (César Ceballo).