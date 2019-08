Un herido en un choque en zona urbana de Susana Policiales 30 de agosto de 2019 Redacción Por TRASLADADO AL HOSPITAL CON FRACTURA. HUBO MAS ACCIDENTES EN LA REGION

Cuando el reloj marcaba las 8:00 de la mañana de ayer, personal policial de la Sub Comisaría 16ª de Susana, tomó conocimiento de que un accidente de tránsito había ocurrido momentos antes en la intersección de Av. 11 de Agosto y calle Buenos Aires de esa localidad.

En el lugar se pudo establecer que fueron partes de este suceso vial una motocicleta Motomel 110 c.c., conducida por Ezequiel Gustavo Blatter, de 37 años, domiciliado en esa localidad, quien transitaba por calle Corrientes (cambia de nombre a Buenos Aires, en la Avenida); y la parte restante una camioneta Ford Ranger de color gris, conducida por Virginia Stucky, de 28 años, de la ciudad de Rafaela, quien transitaba en sentido oeste a este por Avenida 11 de Agosto.

A raíz del presente hecho resultó lesionado el conductor del motovehículo, Ezequiel Blatter, quien fue trasladado al hospital Jaime Ferré debido a que presentaba fractura de talón.

Se dio conocimiento al fiscal en turno, Dr. Guillermo Loyola, actuando en el siniestro vial la Sub Comisaría 16ª de Susana.



CHOCARON

4 CAMIONES

Un accidente de tránsito con participación de cuatro transportes de cargas, se produjo el miércoles en la ruta nacional 33, jurisdicción de la santafesina ciudad de Rufino.

Según adelantó LA OPINION edición digital, uniformados del Comando Radioeléctrico de Rufino y Venado Tuerto solicitaron colaboración de pares de la Policía de Seguridad Vial de la Provincia, habida cuenta de un accidente de tránsito contabilizado a la altura del kilómetro 551 de la ruta nacional 33.

Allí entraron en colisión un camión Mercedes Benz con acoplado al comando de Juan José Reyes; un Ford conducido por Osvaldo Gallardo; otro Ford en el que se desplazaba Kevin Daniel Gallardo; y en cuarto lugar un camión Ford con acoplado.

Como resultado del siniestro dos conductores de 22 y 37 años fueron trasladados al hospital local con lesiones de carácter graves, mientras que los dos restantes se encontraban ilesos.

Se hizo presente en el lugar personal policial de Rufino, Aarón Castellanos, Lazzarino, Policía de Seguridad Vial, Bomberos Voluntarios y del Samco local. Se dio intervención al Ministerio Público de la Acusación de Rufino.



MANEJANDO UN BMW

SE DESCOMPENSO

Un espectacular choque en cadena se produjo a las 18:00 de la víspera en calle 94, entre la 9 y la 11, de la ciudad de Frontera.

En la oportunidad, según publicó La Voz de San Justo, el conductor de un automóvil BMW se descompuso e impactó con una camioneta que se encontraba estacionada. A su vez, esta última colisionó con un automóvil Fiat Regata.

Afortunadamente, solo se registraron daños materiales y no hubo heridos. Tomó actuación la Comisaría 6ª de Frontera.



EN SAN VICENTE

Siendo las 8:10 de la mañana de ayer, personal policial de la Comisaría N° 5 de San Vicente, tomó intervención en un accidente de tránsito ocurrido en intersección de calles Larrea e Independencia.

Fueron partes del mismo el automóvil marca Citroën C4 blanco, conducido por Viviana A. de Oittana, y la moto Honda 150 c.c. negra, que guiaba Pricila Garey, de 24 años.

Médico policial local dictaminó fractura en el tobillo izquierdo de la conductora de la moto y sin lesiones la conductora del automóvil.

El fiscal en turno ordenó extracción de sangre para ambas protagonistas. Tomó intervención la Comisaría 5ª de San Vicente.



OTROS

ACCIDENTES

El miércoles ocurrieron varios accidentes de tránsito en el departamento Castellanos.

* Uno de ellos tuvo lugar en Ruta Provincial N° 70 km 74 jurisdicción de la localidad de Bella Italia. Formaron parte una motocicleta Yamaha YBR 125 c.c. conducida por un joven de 21 años quien iba acompañado de otro de 18 años, y un automóvil Ford Escort guiado por una mujer de 38 años. Como consecuencia del suceso el conductor del vehículo de menor porte resultó con lesiones leves. Asistió al lugar del hecho personal de la Subcomisaría N° 27 de Bella Italia.

* Por otro lado, en Av. Santa Fe y calle Salta ocurrió otro siniestro vial. Una motocicleta Honda Storm al mando de un joven de 25 años colisionó con un automóvil Fiat Siena conducido por un hombre de 58 años. A raíz del suceso el joven resultó con lesiones de carácter leve. Trabajaron en ambos accidentes personal del servicio de emergencias 107 y de la Comisaría N° 1.