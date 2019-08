14 Años a un futbolista Policiales 30 de agosto de 2019 Redacción Por POR ABUSOS

BUENOS AIRES, 30 (NA). - El exfutbolista Jonathan Fabbro fue condenado ayer por la justicia porteña a 14 años de prisión por abusar sexualmente de una sobrina, menor de edad.

El ex jugador de Boca, River y el seleccionado de Paraguay, entre otros equipos, no estuvo presente en la audiencia en la que se dictó la sentencia y permaneció en una celda de la alcaldía de tribunales.

Fabbro, pareja de la modelo paraguaya Larissa Riquelme, fue sentenciado por el delito de "abuso sexual gravemente ultrajante agravado por estar a cargo de la guarda de la damnificada" que ahora tiene 13 años, y que en el momento en el que ocurrieron los abusos tenía entre 6 y 10.

La sentencia fue emitida por el Tribunal Oral en lo Criminal N° 12 integrado por los jueces Luis Márquez, Darío Medina y la jueza Claudia Moscat.

La querella había pedido 24 años de prisión para Fabbro, aunque el fallo causó satisfacción a la familia de la menor, mientras que la fiscalía había reclamado 12 y la defensa su absolución.

El ex jugador, que dijo durante todo el juicio que era inocente, está siendo investigado por el mismo hecho y también contra una menor de edad en Paraguay.

"Se hizo justicia", expresó al conocer el fallo la madre de la niña, aunque advirtió que "no hay alegrías, sino tranquilidad y tristeza".

La mujer advirtió que su hija, que además de sobrina es ahijada de Fabbro, "es una valiente: no querían que diga la verdad, pero ella no mintió".

"Hoy estaba muy triste. Siempre su gran miedo fue lo que le pase a él, porque lo amábamos y todo fue muy doloroso", añadió sobre lo que siente la menor.

Por su parte, Agustín, hermano de la víctima y quien denunció el caso tras descubrir varios chats entre Fabbro y la menor, sostuvo en cambio que le pareció "injusta la condena de 14 años", porque la chica "va a sufrir toda la vida".

"Se hizo justicia por mi hermana, pero no es un momento feliz para nadie", expresó el joven.