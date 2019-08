Schwartzman, al trotecito Deportes 30 de agosto de 2019 Por Sergio Boschetto TENIS

(ESPECIAL PARA LA OPINION, desde Nueva York). - Jornada repleta de tenis fue el jueves, un día espléndido posibilitó que se completaran todos los partidos que no se pudieron disputar en la jornada lluviosa del miércoles. Canchas sobrecargadas de encuentros, singles varones, damas y comenzaron a jugar los dobles. La luz natural se había ido hacía tiempo y todavía se jugaban partidos en las distintas canchas.

Victoria tranquila y pasaporte a tercera ronda: la tardecita de Nueva York, algo de viento y una temperatura que rondaba los 26 grados, la cancha 7 el escenario para que Schwartzman pudiera sacar a relucir todos sus golpes y edificar una clara y contundente victoria sobre Egor Gerasimov, es importante decirlo, jugó muy livianito y nunca estuvo a la altura de un partido de Grand Slam, pero eso poco le debe importar al hombre de Buenos Aires.

Ganó en sets corridos, no exigió su físico y llegará confiado al partido de tercera ronda, el rival saldrá entre T. Sandgren (EE.UU) o V. Pospisil (CAN), este último vencedor de Karen Kachanov, el N° 9 del mundo. El partido del Peque será el sábado, todavía hay que esperar court y horario.

Jornada negativa para los sudamericanos: Quedaron en el camino Pablo Cuevas, Hugo Dellien y Cristian Garín. El uruguayo perdió en 5 sets con el polaco K. Majchrzak, el de Bolivia con uno de los serios candidatos, el ruso D. Medvedev en tres sets y el chileno con Alex De Minaur (AUS) también en sets corridos.

Algunos resultados: David Goffin (BEL) vs. Gregoire Barrere (FRA) 6-2, 6-2 y 6-2; Daniel Evans (GRB) vs. Lucas Pouille 6-4, 6-4, 6-7 (4) y 6-4; Alexander Sverev vs. Francés Tiafoe 6-3, 3-6, 6-2, 2-6 y 6-3; Stanislas Wawrinka vs Jeremy Jardy 6-4, 6-3, 6-7 y 6-3; John Isner vs. Jan Lennard Struff 6-3, 7-6 y 7-6.

Jornada de dobles: En duelo de argentinos, Leo Mayer (ARG) /J. Sousa (POR) le ganaron a A. Molteni (ARG)/I. Zelenay (SVK) 6-2 y 6-4; también festejó Federido Delbonis/R. Carballes Baena (ESP) vs. H. Nys (MON)/D. Sharan (IND) 6-4 y 6-4.

El comportamiento de Nick Kyrgios: tiene un talento que le sale por todos sus poros, le sobra y alcanza para pelear palmo a palmo con los mejores, lástima que su proceder, dentro y fuera de la cancha, dista de ser el ideal. En la mayoría de los torneos tiene que ser multado y a veces descalificado.

En la madrugada del miércoles, jugó y le ganó con autoridad a Jhonson (USA), pero también se peleó con una aficionada, con el árbitro principal e intercambió algunas palabras con su rival, cuando este le dijo “Vas a jugar al tenis o vas a dirigir un maldito show de tv”. Cuando finalizó el partido, ya en conferencia de prensa, tildó a la ATP de corrupta, después dio marcha atrás mediante su cuenta oficial de twitter.

En Cincinnati, por su comportamiento lo multaron con una suma mayor a U$S 100.000.