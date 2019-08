Otta mete un cambio Deportes 30 de agosto de 2019 Redacción Por Junior Mendieta por Enzo Copetti será la única modificación que tendrá el once inicial de la Crema para visitar, mañana 15.30, a Defensores de Belgrano. Denis Stracqualursi irá al banco.

FOTO LA OPINIÓN CHARLA PREVIA. / El DT, Walter Otta dialoga con el once titular que presentará este sábado ante Defensores de Belgrano.

En Atlético de Rafaela, la única modificación será el ingreso de Junior Mendieta por Enzo Copetti. El ex Morón tendrá su debut ocupando la banda derecha del mediocampo, mientras que el chaqueño, titular en el último juego, ni siquiera entró en la convocatoria. Otra de las novedades es la convocatoria de Denis Stracqualursi entre los 18 que viajan. El rafaelino está en el banco de relevos a la espera de sumar sus primeros minutos en la “Crema”.

El elenco albiceleste se entrenó en la tarde de ayer en el estadio Monumental en donde el entrenador Walter Otta dispuso de algunos minutos de fútbol y trabajos tácticos, pensando en el juego de este sábado a las 15.30 visitando a Defensores de Belgrano por la fecha 3 de la Primera Nacional.

Si bien aún no pudo sumar de a tres, el rendimiento mostrado ante Brown en Adrogué y Tigre en Alberdi, dejó conforme al cuerpo técnico. Es por esto que prácticamente no realiza variantes. Mendieta ya está totalmente recuperado de la lesión que lo marginó de la primera fecha y a sumado más ritmo futbolístico en estas semanas de entrenamiento.

Ante este panorama, el once inicial que pondrá en cancha en el Bajo Núñez será con: Nereo Fernández; Lucas Blondel, Franco Racca, Sergio Rodríguez e Ignacio Liporace; Mendieta, Emiliano Romero, Renso Pérez y Ángelo Martino; Ijiel Protti y Alan Bonansea.

En el banco de relevos estarán, aparte de Stracqualursi, Matias Tagliamonte, Alexis Niz, Maximiliano Paredes, Reinaldo Alderete, Joaquín Quinteros y Matías Godoy.



AGENDA CELESTE



Luego de la presentación de Atlético ante Defensores de Belgrano en el Bajo Núñez, mañana a las 15.30hs por la tercera fecha de la Primera Nacional, volverá a jugar el lunes 9 de septiembre a las 21.05 recibiendo en Alberdi a Quilmes. En la quinta fecha irá a Mendoza para enfrentar a Gimnasia y dicho juego iría el sábado 14 a las 14.30hs.