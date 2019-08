Inferiores B: Ya tiene un campeón Deportes 30 de agosto de 2019 Redacción Por El Clausura de la zona ya conoce a su primer ganador. La Hidráulica, a dos fechas del final, se quedó con el título de Octava.

FOTO WEB FESTEJO. / La Octava de La Hidráulica festejó el título del Clausura en la Zona Sur.

La Hidráulica se quedó con el torneo Clausura de la Octava División de Liga Rafaelina de Fútbol, a dos fechas del final. Los 23 puntos alcanzados para los de Frontera ya lo colocan como el mejor, y Absoluto (también ganó el Apertura). El resto de la Zona Sur sigue igual, Florida líder en Sexta y Séptima, mientras que Bochazo en la Novena.

Por el lado de la Zona Norte, la única divisional que cambió de puntero fue la Octava, que ahora manda Ramona, quien relegó a Moreno. En Sexta, Independiente Ataliva y Tiro Federal mientras que en Novena lo hace Humberto.

Todo lo ocurrido y lo que se viene:



Zona Norte



Sexta División: Dep. Bella Italia 2 (Lautaro Dagatti y Jairo Geist) vs. Argentino de Humberto 2 (Uriel González y Juan C. Leineker), Deportivo Ramona 1 (José Guillen) vs. Sportivo Roca 2 (Cristian Vazquez y Alejandro Bustamante), Deportivo Aldao 2 (Santiago Arriola x 2) vs. Moreno de Lehmann 1 (Santino Gaido), Independiente Ataliva 2 (Julián Ricarte y Lautaro Rickert) vs. Tiro Federal de Moisés Ville 2 (Edgardo Ñañez y Alexander Fernández), Argentino Vila 1 (David Bustos) vs. Deportivo Tacural 2 (Lucas Suárez y Francisco Junco).



Séptima División: Dep. Bella Italia 0 vs. Argentino de Humberto 2 (Agustín Palavecino y Octavio Zeballos), Deportivo Ramona 4 (Gabriel Battaglino x 3 y Leandro Sandrone) vs. Sportivo Roca 2 (Franco Gutiérrez y Agustín Cassina), Deportivo Aldao 1 (Rodrigo Bonazza) vs. Moreno de Lehmann 4 (Uriel Leiva x 2, Benjamín Castillo y Nahuel Bett), Independiente Ataliva 2 (Joaquín Peralta y Alejo Molinari) vs. Tiro Federal de Moisés Ville 1 (Iván Pinardelli), A Argentino Vila le dieron los puntos ya que Deportivo Tacural no presentó la divisional.



Octava División: Dep. Bella Italia 0 vs. Argentino de Humberto 3 (Gianfranco Grande, Federico Vercelli y Axel Villarruel), Deportivo Ramona 4 (Ignacio Veliz x 2, Agustín Zurakouski, Enzo Arriola) vs. Sportivo Roca 0, Deportivo Aldao 0 vs. Moreno de Lehmann 0, Independiente Ataliva 6 (Juan Miretti, Thiago Yeffei, Juan Trossero x 2 y Mateo Ponzetti x 2) vs. Tiro Federal de Moisés Ville 1 (Elían Arredondo), Argentino Vila 2 (Stéfano Montrucchio y Denis Mercil) vs. Deportivo Tacural 2 (Marcos Ballari y Lorenzo Aguilar).



Novena División: Dep. Bella Italia 1 (Agustín Alvarez) vs. Argentino de Humberto 3 (Santiago Ercole, Stéfano Mezzadri y Joaquin Trutali), Deportivo Aldao 1 (Gabriel Guglielmone) vs. Moreno de Lehmann 1 (Lucas Ferrero), Independiente Ataliva 3 (Valentino Piacenza x 2 y Uriel Gómez) vs. Tiro Federal de Moisés Ville 0, Argentino Vila 1 (Lorenzo Ferrero) vs. Deportivo Tacural 0. Al Dep. Ramona le dieron los puntos ya que Sp. Roca no presentó la divisional.



Próxima fecha (8): Argentino de Humberto vs Deportivo Tacural, Tiro Federal de Moisés Ville vs Argentino Vila, Moreno de Lehmann vs Independiente Ataliva, Sportivo Roca vs Deportivo Aldao, Dep Bella Italia vs Deportivo Ramona.



Zona Sur



Sexta División: La Hidráulica 1 (Rodrigo Caballero) vs Bochazo 0, Libertad EC 0 vs Atlético Maria Juana 2 (Emiliano Perren y Franco Zanco), San Martín de Angélica 1 (Juan Banchio) vs Atlético Esmeralda 1 (Nahuel Acosta), Talleres de María Juana 1 (Alejandro Flores) vs Sportivo Santa Clara 2 (Gonzalo Sager y Gabriel Gómez), Zenón Pereyra 1 (Lautaro Maggilli) vs Florida de Clucellas 3 (Alan Godoy, Benjamín Krong y Facundo Sosa).



Séptima División: La Hidráulica 1 (Lucas Reartes) vs Bochazo 3 (Máximo Muller x 2 e Ian Martín), Libertad EC 0 vs Atlético Maria Juana 1 (Angel Giacobe), Talleres de María Juana 0 vs Sportivo Santa Clara 1 (Federico Parola), Zenón Pereyra 1 (Agustín Díaz) vs Florida de Clucellas 1 (Joaquín Paredes Cerrudo). A Atl. Esmeralda le dieron los puntos ya que San Martín de Angélica no presentó la divisional.



Octava División: La Hidráulica 0 vs Bochazo 0, San Martín de Angélica 3 (Alexis Cardosso, Junior Schmidhalter y Facundo Canavese) vs Atlético Esmeralda 0, Talleres de María Juana 0 vs Sportivo Santa Clara 3 (Juan Suppo, Joaquín Demicheli y Santiago Bonetti), Zenón Pereyra 0 vs Florida de Clucellas 1 (Francisco Bravo). A Atlético María Juana le dieron los puntos ya que Libertad EC no presentó la divisional.



Novena División: La Hidráulica 1 (Martín Gómez) vs Bochazo 1 (Lionel Lencina), Libertad EC 0 vs Atlético Maria Juana 2 (Valentino Caudana), Talleres de María Juana 0 vs Sportivo Santa Clara 1 (Santiago Rosa), Zenón Pereyra 0 vs Florida de Clucellas 4 (Leandro Cabral, Bautista Junco, Esteban Coman y Santino Hubeli). A San Martín de Angélica le dieron los puntos ya que Atlético Esmeralda no presentó la divisional.



Novena Especial: Zenón Pereyra 0 – Florida de Clucellas 1 (Bruno Chiavassa).



Próxima fecha (10): Sp. Santa Clara vs Zenón Pereyra, Atlético Esmeralda vs Talleres María Juana, Atlético María Juana vs San Martín de Angélica, Bochófilo Bochazo vs Libertad Estación Clucellas, Deportivo Josefina vs La Hidráulica. Libre: Florida de Clucellas.