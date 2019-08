Arranca la sexta Deportes 30 de agosto de 2019 Redacción Por Leer mas ...

Este viernes se pondrá en marcha la sexta fecha del Clausura de la Primera A de Liga Rafaelina de Fútbol con el adelanto que disputarán Brown y Tacural en San Vicente. El cotejo que tendrá a Guillermo Tartaglia como árbitro principal comenzará a las 21.30hs.

El resto se jugará el domingo con los siguientes horarios: 13hs Atlético vs Florida, 9 de Julio vs Libertad, Ramona vs Ben Hur, Ferro vs Talleres; 15.30hs: Unión vs Sportivo Norte, Quilmes vs Peñarol.



Las Posiciones: 9 de Julio 12, puntos; Ferro 12; Ben Hur 11; Sportivo Norte 11; Quilmes 9; Unión 8; Brown 8; Florida 7; Ramona 6; Libertad 5; Tacural 5; Peñarol 4; Atlético 0; Talleres (MJ) 0.



ADELANTO EN LA B



El segundo grupo liguista, la Primera B, también comenzará en la noche de hoy con un adelanto. Argentino Vila recibirá a Argentino de Humberto con el arbitraje de Rodrigo Pérez. Dicho cotejo corresponde a la segunda fecha de la Zona Norte. El resto irá el domingo.